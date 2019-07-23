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Rus boksör Maxim Dadashev maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 23.07.2019 22:22 | Son Güncelleme

Rusya Boks Federasyonu, Maxim Dadashev'in Porto Rikolu Subriel Matias'a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra aldığı darbeler yüzünden öldüğünü açıkladı.

Rus boksör Maxim Dadashev maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Kariyerlerindeki 13 maçtan da galip ayrılan Rus Maxim Dadashev ile Porto Rikolu Subriel Matias arasındaki süper hafif sıklet boks müsabakası, ölümle sonuçlandı.

Rusya Boks Federasyonu, 28 yaşındaki Dadashev'in, TSİ cumartesi sabaha karşı ABD'nin Maryland eyaletinde yapılan maçta aldığı darbeler yüzünden öldüğünü açıkladı.

Dadashev, 11. rauntta Matias'ın art arda gelen yumruklarıyla devrildi. Karşılaşmayı teknik nakavtla kaybeden Dadashev, başına aldığı darbeler sebebiyle hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Dadashev ameliyat edildi ancak Rus boksör, Maryland Üniversitesi Prens George Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Maxim Dadashev Subriel Matias

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Boks yasaklanmali. Horoz dövüşüden ne farkı var
yazık daha gencecik. ne hale getirdi kendini. böyle spor olmaz olsun.
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