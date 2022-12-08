Rus güzel Alina Boz transparan pozuyla Instagram'ı ateşe verdi

Yarı Türk yarı Rus kökenli Alina Boz, kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Bir dergi çekimi için poz veren Alina Boz, fileli elbisesiyle takipçilerinden tam puan aldı.

Alina Boz'un ses getiren pozlarına, Aşk 101 dizisindeki rol arkadaşı İpek Filiz Yazıcı da kayıtsız kalamadı. Yazıcı, Alina Boz'a ''Abart'' yorumunda bulundu.

İlayda Alişan ve Rojda Demirer ise iddialı paylaşıma kalp emojisi ekledi.

Alina Boz'un bir sonraki kıyafet tercihi ise mavi büstiyerden yana oldu.

Sonrasında mini bir ceket giyen güzel oyuncunun alışılmışın dışındaki koyu saçları dikkatlerden kaçmadı.

7 yaşına kadar Moskova'da yaşayan Alina Boz, ilkokula başladığında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı.

Rus fotoğrafçı Olga Boz'un kızı olan Alina Boz, Türkçe'yi öğrenmek ve yeni bir ülkeye alışmak için Barış Manço Kültür Merkezi'ne kaydolmuştu. Lisede havacılık üzerine eğitim alan ünlü oyuncu, lisans eğitimini tiyatro üzerine yaptı.



