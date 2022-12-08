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Rus güzel Alina Boz transparan pozuyla Instagram'ı ateşe verdi

08.12.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Peri Masalı dizisinin başrol oyuncusu Alina Boz, transparan stiliyle Instagram'ı kasıp kavurdu. Alina Boz'un iddialı karelerini eski rol arkadaşı İpek Filiz Yazıcı da yorumsuz bırakmadı.

Rus güzel Alina Boz transparan pozuyla Instagram'ı ateşe verdi

Yarı Türk yarı Rus kökenli Alina Boz, kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Bir dergi çekimi için poz veren Alina Boz, fileli elbisesiyle takipçilerinden tam puan aldı.

Rus güzel Alina Boz transparan elbisesiyle poz verdi! Ünlü oyuncu kayıtsız kalamadı

Alina Boz'un ses getiren pozlarına, Aşk 101 dizisindeki rol arkadaşı İpek Filiz Yazıcı da kayıtsız kalamadı. Yazıcı, Alina Boz'a ''Abart'' yorumunda bulundu.

Rus güzel Alina Boz transparan elbisesiyle poz verdi! Ünlü oyuncu kayıtsız kalamadı

İlayda Alişan ve Rojda Demirer ise iddialı paylaşıma kalp emojisi ekledi.

Rus güzel Alina Boz transparan elbisesiyle poz verdi! Ünlü oyuncu kayıtsız kalamadı

Alina Boz'un bir sonraki kıyafet tercihi ise mavi büstiyerden yana oldu.

Rus güzel Alina Boz transparan elbisesiyle poz verdi! Ünlü oyuncu kayıtsız kalamadı

Sonrasında mini bir ceket giyen güzel oyuncunun alışılmışın dışındaki koyu saçları dikkatlerden kaçmadı.

Rus güzel Alina Boz transparan elbisesiyle poz verdi! Ünlü oyuncu kayıtsız kalamadı

7 yaşına kadar Moskova'da yaşayan Alina Boz, ilkokula başladığında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı.

Rus güzel Alina Boz transparan pozuyla Instagram'ı ateşe verdi

Rus fotoğrafçı Olga Boz'un kızı olan Alina Boz, Türkçe'yi öğrenmek ve yeni bir ülkeye alışmak için Barış Manço Kültür Merkezi'ne kaydolmuştu. Lisede havacılık üzerine eğitim alan ünlü oyuncu, lisans eğitimini tiyatro üzerine yaptı.

Rus güzel Alina Boz transparan pozuyla Instagram'ı ateşe verdi

Rus güzel Alina Boz transparan pozuyla Instagram'ı ateşe verdi

Rus güzel Alina Boz transparan pozuyla Instagram'ı ateşe verdi


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Alina Boz

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