Mynet Trend

Rus hostesin otel kaçamağında korkunç son!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 12.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

İnternetten tanıştığı sevgilisiyle gizlice otelde buluşan 23 yaşındaki hostes, bir gün sonra otel odasındaki küvette ölü bulundu. İşte dünyada yankı uyandıran olayın detayları...

Rus hostesin otel kaçamağında korkunç son!

Rusya'da, 23 yaşındaki Albina Mukhametzyanova, sevgilisiyle birlikte gittiği otel odasında ölü bulundu. Daha önce Tatar şehri Yarçallı'da yaşayan ancak hostes olduktan sonra Rusya'ya yerleşen genç kız, I FLY isimli havayolunda çalışıyordu. Albina, Moskova Vnukovo Havalimanı'na yakın bir otelde kalıyor ve herkesten gizlediği sevgilisiyle sık sık burada görüşüyordu.

Genç hostes ve sevgilisi, diğer günlerde olduğu gibi yine bir oda tutarak otelde buluştular. Çift odaya yerleştikten bir süre sonra, Albina'nın erkek arkadaşı odadan çıkarak resepsiyona gitti ve odayı bir gün daha kiralamak istediğini söyledi. Ardından bir taksiye binerek oteli terk etti.

İki gün sonra odayı temizlemeye giren kat görevlileri, genç kızın cansız bedenini buldu. Banyodaki küvetin içinde cesedi bulunan Albina'nın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Resepsiyon görevlileri, gizemli sevgilinin 25 yaşında Nikita E. olduğunu söyledi.

Albina ve Nikita'nın cep telefonu üzerindeki bir uygulamadan tanıştıkları tahmin ediliyor.

Albina'nın kız kardeşi ise ablasının ölümü ardından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada çok fazla takipçisi vardı. Ama biriyle ciddi anlamda iletişim kurduğunu görmedim. Böyle bir şey olsa bana anlatırdı. Birbirimizin en yakınıyız" şeklinde konuştu.

İpuçları bulabilmek için otel odasını arayan polisler, Albina'nın sosyal medya hesaplarını da inceliyor.

(Kaynak: Mirror)

Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi olduOrmanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu
İnanılır gibi değil! Tam 200 çocuğa...İnanılır gibi değil! Tam 200 çocuğa...
Telefonla konuşurken bebek pusetini itince...Telefonla konuşurken bebek pusetini itince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet ölüm otel

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!

Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sadece bir an bebeğinin elini bıraktı ve...

Sadece bir an bebeğinin elini bıraktı ve...

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Kreş öğretmeni 200 çocuğu istismar etmiş

İnanılır gibi değil! Tam 200 çocuğa...

Telefonla konuşurken bebek pusetini itince...

Telefonla konuşurken bebek pusetini itince...

Rusya’da 80 yaşındaki kadın, seri katil çıktı

80 yaşındaki kadın, seri katil çıktı!

Sevgilisini böyle ölüme sürüklemiş: Korkup uzaklaşmaya başlayınca...

Sevgilisini ölüme sürüklemiş: Korkup uzaklaşmaya başlayınca...

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Yüzlerce metre yükseklikte evlilik teklifi!

Yok böyle evlilik teklifi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.