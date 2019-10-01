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Rus illüzyonist ölümden döndü

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2019 12:19 | Son Güncelleme

Rusya’da Sergey Vorontsov isimli illüzyonist, provalar esnasına kendini yaraladı. Dişli çarkın elini kesmesiyle hastaneye kaldırılan illüzyonist, gösterisini ertelemek zorunda kaldı.

Başkent Moskova’da yaşayan 34 yaşındaki Sergey Vorontsov ismindeki illüzyonist,”Houdi’nin Püf Noktaları” gösterisinde kullanmak için dişli çark numarasını test etmek istedi.

Asistanının yardımıyla bir masanın üzerine yatan Vorontsov, dişli çarkın kendisine doğru gelmesiyle çarktan kaçamadı ve elini kesti.

Hastaneye kaldırılan illüzyonistin elindeki yumuşak doku ve tendonlar yırtıldı. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Vorontsov, hayranlarından özür dileyerek destekleri için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
rusya illüzyonist vorontsov

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