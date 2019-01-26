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Rus ordusunda 'yapay iskelet' dönemi

Serap Karakış Serap Karakış
TEKNOLOJİ  | 26.01.2019 11:12 | Son Güncelleme

Son dönemde askeri teknolojilere ciddi yatırımlar yapan Rusya'dan ABD basınında çok konuşulan bir hamle geldi.

Rus ordusunun askerlerin ağır teçhizatları taşımasına ve makineli tüfekle şarjör değiştirmeden 700 atış yapılmasına imkân tanıyan modern askeri iskeletlerinin yepyeni fotoğrafları yayınlandı.

Şarjör değiştirmeden 700 atışa imkan veriyor

Rus ordusunun yeni yapay askeri dış iskeletleri 35 kilo yükü saatlerce taşımaya imkan veriyor.
Rus basınında yer alan haberlere göre, cihaz şimdiden Suriye’de kullanılmaya başlandı.

RUSYA'DAN 'POSEİDON' HAMLESİ

RUSYA'DAN 'POSEİDON' HAMLESİ
Hükümete yakında TASS'ta yer alan habere göre, Rusya, 30 adet insansız nükleer kapasiteli denizaltısını donanmasına katmaya hazırlanıyor.
Poseidon isimli araç kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip.
İnsansız denizaltı ayrıca deniz seviyesinin çok altında yüksek hıza ulaşabilme ve güzergahının tespit edilememesi gibi özelliklere sahip.
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Anahtar Kelimeler:
rusya yapay iskelet

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