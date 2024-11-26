Rus salatası tarifi: Rus salatası nasıl yapılır?

Rus salatası tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Bu malzemeleri kullanarak her öğün her yemekle birlikte servis edebileceğiniz ve tüketebileceğiniz bir salata hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 3 patates

2 havuç

1 bardak ayıklanmış bezelye

6 salatalık turşusu

5 kaşık mayonez

5 kaşık yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

Biraz karabiber