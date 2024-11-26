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Rus salatası tarifi: Rus salatası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 11:17
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İster meze ister salata olarak sunabileceğiniz ve malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre ayarlayabileceğiniz Rus salatası tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Yapımı da son derece kolay olan bu tarifi hep yapmak isteyeceksiniz.

Rus salatası tarifi: Rus salatası nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon 250kal

Rus salatası tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Bu malzemeleri kullanarak her öğün her yemekle birlikte servis edebileceğiniz ve tüketebileceğiniz bir salata hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 3 patates
  • 2 havuç
  • 1 bardak ayıklanmış bezelye
  • 6 salatalık turşusu
  • 5 kaşık mayonez
  • 5 kaşık yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Biraz karabiber

TARİF

  • Sebzeleri haşlayın ve küçük küpler halinde doğrayın.
  • Süzün ve bir kaseye aktarın.
  • Mayonez, yoğurt ve baharatları bir kasede karıştırın.
  • Tüm malzemeleri sebzelerin üzerine ekleyip karıştırın.
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tarif
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