Rus salatası tarifi: Rus salatası nasıl yapılır?

İster meze ister salata olarak sunabileceğiniz ve malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre ayarlayabileceğiniz Rus salatası tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Yapımı da son derece kolay olan bu tarifi hep yapmak isteyeceksiniz.
Rus salatası tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Bu malzemeleri kullanarak her öğün her yemekle birlikte servis edebileceğiniz ve tüketebileceğiniz bir salata hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
3 patates
2 havuç
1 bardak ayıklanmış bezelye
6 salatalık turşusu
5 kaşık mayonez
5 kaşık yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
Biraz karabiber
TARİF
Sebzeleri haşlayın ve küçük küpler halinde doğrayın.
Süzün ve bir kaseye aktarın.
Mayonez, yoğurt ve baharatları bir kasede karıştırın.
Tüm malzemeleri sebzelerin üzerine ekleyip karıştırın.
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