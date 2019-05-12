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Rus turistler akın etti! Sahiller doldu taştı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 12.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

Antalya'nın ünlü Konyaaltı sahili, Ramazan ayı dolayısıyla yabancı tatilcilerle doldu. Tatilcilerin çoğunluğu Ruslardan oluştu.

Rus turistler akın etti! Sahiller doldu taştı

Ramazan ayının gelmesiyle turizmin başkenti Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, Ruslara kaldı. Bazı tatilciler çocuklarıyla denizin keyfini sürerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar kumda oyuncaklarıyla vakit geçirdi. Ramazan ayı öncesinde hafta sonlarında yerli tatilcilerin de yoğun olduğu Konyaaltı sahilinde bugün yabancı tatilcilerin çoğunlukta olduğu gözlendi.

"HAVA VE DENİZ ÇOK GÜZEL"

Rusya'dan tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Svetlana Miroske, deniz suyunun ve havanın çok güzel olduğunu söyledi. Her sene Antalya'da tatil yaptıklarını aktaran Miroske, "Ailemizle güzel vakit geçirip eğleniyoruz. Hava ve deniz çok güzel" dedi.

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Aleksandr Miroske de denize girmektense güneşli günün keyfini sürdüğünü anlattı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 22 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde nem oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya konyaaltı rusya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adamlar isi bilio, Ramazan ayinda magandalar gelmeden tadini cikarmislar...
Esnaflar için işler zor rus turist hiç harcama yapmıyor köylerden gelen ruslar ülkemizde bizden iyi yaşıyor
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