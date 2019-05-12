Rus turistler akın etti! Sahiller doldu taştı

Ramazan ayının gelmesiyle turizmin başkenti Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, Ruslara kaldı. Bazı tatilciler çocuklarıyla denizin keyfini sürerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar kumda oyuncaklarıyla vakit geçirdi. Ramazan ayı öncesinde hafta sonlarında yerli tatilcilerin de yoğun olduğu Konyaaltı sahilinde bugün yabancı tatilcilerin çoğunlukta olduğu gözlendi.
"HAVA VE DENİZ ÇOK GÜZEL"
Rusya'dan tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Svetlana Miroske, deniz suyunun ve havanın çok güzel olduğunu söyledi. Her sene Antalya'da tatil yaptıklarını aktaran Miroske, "Ailemizle güzel vakit geçirip eğleniyoruz. Hava ve deniz çok güzel" dedi.
Aleksandr Miroske de denize girmektense güneşli günün keyfini sürdüğünü anlattı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 22 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde nem oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi. (DHA)
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Ev basıp eski sevgilisini ve arkadaşlarını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Havaalanı çalışanına hakaretler yağdırmıştı! Karar verildi
Oruç tutanlar dikkat! Her yıl 200 bin kişi...
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli uyarı
Burası Brezilya’nın ‘Yılan Adası’ değil Yüksekova
Tüneli görmek için akın ediyorlar
Okuyucu Yorumları 2 yorum