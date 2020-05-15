Rus uzun atlamacı Darya Klishina'ya ahlaksız teklif!

Dünyada kadın sporunun en bilinen isimlerinden olan Rus uzun atlamacı Darya Klishina'ya ahlaksız bir teklif yapıldı. Rus basınına röportaj veren dünyaca ünlü atlet, Instagram hesabı üzerinden birinci sınıf eskortluk teklifi aldığını itiraf etti. Aylık 200 bin dolar önerdiklerini de vurguladı.

"ESKORT OLMAM TEKLİF EDİLDİ"

Şu an Amerika'da yaşamını sürdüren 29 yaşındaki atlet, "Eskort olmam teklif edildi. ABD'de yaşayan ve tanımadığım biri teklif etti" dedi. Bu mesajı Instagramdan aldığını söyleyen yıldız sporcu, "Böyle bir şey beklemiyordum. Asla bununla ilgilenmiyorum, üzgünüm" diye cevap yazdığını söyledi.

