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Ruslar onlardan vazgeçmiyor! 'Paraya ne kadar dayanıklısın' sorusuyla seçiliyorlar! Kraliçe gibi yaşayıp milyonlar kazanıyorlar

Ukrayna- Rusya savaşı sırasındaki yaptırımlara rağmen Rus milyarderler İngiliz dadılardan vazgeçmiyor. Evlerine dönmeyen kadınlar, lüks içinde yaşıyor ve milyonlar kazanıyor. İşe alınma süreçleri de oldukça ilginç.

Ruslar onlardan vazgeçmiyor! 'Paraya ne kadar dayanıklısın' sorusuyla seçiliyorlar! Kraliçe gibi yaşayıp milyonlar kazanıyorlar
Jale Uslu

Ruslar, uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya olan mega zenginlere rağmen çocuklarına bakmaları için İngiltere'nin en iyi dadılarını işe alıyor. 43 yaşındaki Catrin Vaughan, eve dönmeyen dadılardan bir tanesi.

Daily Express'in haberine göre Galli dadı Catrin Vaughan, yıllar önce taşındığı Rusya'da bir milyarder ailenin yanında çalışıyor. Catrin "Burada kalacağım çünkü milyarder patronum bana para saçıyor" diyerek kalmayı tercih etmiş. "Sevimli bir ailem var. Milyarder bir patronum var ve bana para saçıyorlar." diyor.

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İngiltere'de ortalama bir dadı yılda 32 bin sterlin (yaklaşık 1.61 milyon TL) kazanırken Rusya'daki İngiliz dadıların maaşı 180 bin sterline (yaklaşık 9.1 milyon TL) kadar çıkabiliyor. Lüks içinde yaşayan dadılar, milyarder iş verenlerini de bırakmıyor.

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Her aile çalışanının yiyecek, konaklama, sağlık faturaları ve seyahat masraflarını karşıladığı için, ailelerle iyi konuşan bir İngiliz aksanı benimseyen Catrin gibi dadılar her ay büyük bir paralar kazanıyor. Birçok dadı lüks dairelerde yaşıyor; özel jetlerle seyahat ediyor ve süper yatlarda tatil yapıyor.

"PARAYA NE KADAR DAYANIKLISIN"

Dadı adaylarına ise işe alınma süreçlerinde yalan makinesi testi uygulanır ve "Paraya ne kadar dayanıklısın?" gibi sorular soruluyor. Bir dadı, "Bir ev almaya çalışıyorum ama Rusya ile bağlantım olduğu için avukatlar bile benimle çalışmaya çekiniyor" diyerek paralarını harcayamadıklarını belirtiyor.

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Ajansların ve ailelerin ortak beklentisi, dadıların siyasi tarafsızlığını koruması. "Rusya’ya karşı herhangi bir nefret hissediyor musun?" gibi sorularla başlayan işe alım süreçlerinde, politik görüş belirtmek ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Aynı şekilde, müşteri gizliliği de oldukça önemli. Tatil fotoğrafı paylaşan bir dadı, anında işinden olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dadı Rusya
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