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Russell Crowe'dan İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımı

kerem.aydin kerem.aydin
SİNEMA TV  | 08.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü aktör Russell Crowe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul ve Fenerbahçe'yi övdü. Russell Crowe, Fenerbahçe ve İstanbul'u çok sevdiğini söyledi.

Russell Crowe'dan İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımı

Oscar ödüllü Yeni Zellandalı aktör Russell Crowe, kendisine ait sosyal medya hesabından İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımı yaptı.

Russell Crowe, "Daha önce İstanbul'u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri." dedi ve ekledi: "Şehri çok sevdim... ve Fenerbahçe'yi de!"

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Russell Crowe'un bu paylaşımı sonrası özellikle sarı lacivertli taraftlarların yoğun bir şekilde destek mesajı gönderdi.

'Gladiator' filmiyle adını dünyaya duyuran Oscar kazanan Russell Crowe, daha sonra 'A Beatiful Mind', 'Cinderella Man', '3:10 to Yuma', 'American Gangster' ve 'The Water Diviner' gibi bol ödüllü filmlerlde oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Russell Crowe Fenerbahçe istanbul

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