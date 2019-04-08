Russell Crowe'dan İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımı

Oscar ödüllü Yeni Zellandalı aktör Russell Crowe, kendisine ait sosyal medya hesabından İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımı yaptı.
Russell Crowe, "Daha önce İstanbul'u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri." dedi ve ekledi: "Şehri çok sevdim... ve Fenerbahçe'yi de!"
Russell Crowe'un bu paylaşımı sonrası özellikle sarı lacivertli taraftlarların yoğun bir şekilde destek mesajı gönderdi.
'Gladiator' filmiyle adını dünyaya duyuran Oscar kazanan Russell Crowe, daha sonra 'A Beatiful Mind', 'Cinderella Man', '3:10 to Yuma', 'American Gangster' ve 'The Water Diviner' gibi bol ödüllü filmlerlde oynadı.
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