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Russell Crowe’lu "Unhinged"den nefes kesen fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Russell Crowe'un başrolünde bulunduğu gerilim filmi Unhinged'den nefes kesen bir fragman paylaşıldı.

Gladyatör filmindeki performansıyla gönüllere taht kuran usta oyuncu Russell Crowe'un başrolünü üstlendiği Unhinged'den yeni bir fragman paylaşıldı.

Temmuz ayında izleyicileriyle buluşması planlanan filmin fragmanında genç bir kadının ve oğlunun trafikte karşılaştıkları bir adam tarafından önce takip, sonra taciz edildiklerini görüyoruz. Film bir anda korkunç bir kovalamacaya dönüşüyor.

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Son olarak The Loudest Voice ve Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi gibi yapımlarda rol alan Russell Crowe'a filmde Caren Pistorius ve Gabriel Bateman ikilisi eşlik ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları tekrar açılırsa film, 1 Temmuz'da izleyici karşısında olacak.

UNHINGED KONUSU

Genç bir kadın olan Rachel, trafik ışıklarında beklerken bir adamla atışır. Adamı ardında bırakarak yola devam eden Rachel, kısa süre sonra adamın peşinden geldiğini fark eder. Kendisini taciz eden adamdan kurtulmaya çalıştıkça beklenmedik yerde onu karşısında bulan Rachel, ne yapacağını bilemez. Çok geçmeden Rachel adamın sadece kendisine rahatsızlık vermekle kalmayıp sevdiklerinin de peşinde düştüğünü fark eder. Kendisini bir kedi fare oyununun içinde bulan Rachel, bir dizi ölümcül ders vererek dünya üzerinde son bir iz bırakmak isteyen adamdan kurtulabilecek midir?

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