Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Russell Crowe setteki kaplandan canını zor kurtarmış

Russell Crowe setteki kaplandan canını zor kurtarmış

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Bu sene yirminci yılını kutlayan unutulmaz film Gladyatör (Gladiator) yönetmeni Ridley Scott, Russel Crowe'un setteki gerçek bir kaplandan son anda kurtulduğunu söyledi.

Russell Crowe setteki kaplandan canını zor kurtarmış

Russell Crowe’un kariyerinde zıplama tahtası olan unutulmaz film Gladyatör (Gladiator), yirminci yılını kutluyor. Crowe’un Romalı general Maximus Decimus Meridius’u canlandırdığı filmin yönetmeni Ridley Scott, yapımın yirminci yılı vesilesiyle açıklamalarda bulundu.

2000 yapımı filmde Crowe, sıradan bir gladyatör olmaya zorlanan eski bir Roma generalini canlandırıyor. Çok fazla savaş sahnesi içeren filmin çekimlerinin riskli olması şaşırtıcı değil.

20 yılın ardından filmin yapımına ilişkin Variety'ye konuşan Crowe şunları söyledi:

*Yüzlerce koreografi hareketiyle dolu devasa sahnelerde zeminde yuvarlanıyor, atlarla, kaplanlarla ve ters gidebilecek diğer şeylerle uğraşıyorsanız tabii ki yaralanmalar olacaktır.

Ama gençken sanki lastikten yapılmış gibisin, tekrar geri sıçrayabiliyorsun. Bu çekimden sonra eve döndüğümde, anneme söylediğim bir şeyi hatırlıyorum. Annem 'Nasıl hissediyorsun?' diye sormuştu. Ben de 'Bir sezonda çok fazla forma giymiş futbol oyuncusu gibi hissediyorum' demiştim.*

gladiator_-_h_-_2000

Ringde, Crowe'un son anda kurtulduğu gerçek bir kaplan olduğunu belirten Scott, "Kaplan burnundan kuyruğuna yaklaşık 3,35 metre uzunluğunda büyük bir erkekti" diyerek şöyle devam etti:

Hayvanı kontrol edebilmek için zemindeki halkaya bağlı zincirini tutan iki kişi vardı. Russell "Tamam, bırakın" diyerek geri çekildiğinde kaplan delikten fırladı. Russell da yuvarlanarak hayvanın önünden çekildi ve "S*****, çok yakındı" dedi. Ben de 'Biz de oradaydık Russell. Sen yarım metre mesafedeydin, benimki de bir metre kadardı' dedim.

"Çok güzeldi" diyen Crowe şöyle devam etti:

Çok muhteşemdi, kaplanları öylece sevip okşayabilmek isterdiniz ama tabii ki bunun getirdiği doğal bir risk de var.
Scott aynı röportajda, aktör Oliver Reed'in Gladyatör çekimlerindeki vefatını da "barın zeminine cansız devrilmişti" şeklinde hatırladı.

Joaquin Phoenix ve Djimon Hounsou'nun da yer aldığı Gladyatör gişe rekorları kırmış, Crowe da daha sonra performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazanmıştı. (Independent)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek?
En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!
Sosyal medya için en güzel İngilizce aşk sözleriSosyal medya için en güzel İngilizce aşk sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

Seks karşılığında evini kiralayacağını söyleyen ev sahibi fena yakalandı

Seks karşılığında evini kiralayacağını söyleyen ev sahibi fena yakalandı

Gizemli köydeki dağın zirvesinde gemi kalıntıları var!

Gizemli köydeki dağın zirvesinde gemi kalıntıları var!

CEO öyle bir sürpriz yaptı ki, çalışanlar duyduklarına inanamadı

CEO öyle bir sürpriz yaptı ki, çalışanlar duyduklarına inanamadı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Ünlü ikili yeniden bir arada

Ünlü ikili yeniden bir arada

Gelinim Mutfakta'da duygusal veda! Fenomen isimler veda etti

Gelinim Mutfakta'da duygusal veda! Fenomen isimler veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Spike Lee karantinada film çekti

Ünlü yönetmen karantina günlerinde boş durmadı

Aileyle birlikte sevişme sahnesi izlemenin 7 tuhaf aşaması

Her adımında yüzünüz kızaracak… İşte utandıran aşamalar

En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

Yakın zamanda yeni bir Black Mirror sezonu yayınlanmayacak

Yaratıcısı açıkladı... Black Mirror hayranlarına kötü haber

Extraction 2’nin senaryosu yazılmaya başlandı

Chris Hemsworth’lü Extraction cephesinden bomba gelişme

Steve Carell’in yeni Netflix komedi dizisi Space Force’un fragmanı yayınlandı!

Steve Carell’li uzay komedisinden kahkaha dolu fragman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.