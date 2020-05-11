Russell Crowe setteki kaplandan canını zor kurtarmış

Ringde, Crowe'un son anda kurtulduğu gerçek bir kaplan olduğunu belirten Scott, "Kaplan burnundan kuyruğuna yaklaşık 3,35 metre uzunluğunda büyük bir erkekti" diyerek şöyle devam etti:

Ama gençken sanki lastikten yapılmış gibisin, tekrar geri sıçrayabiliyorsun. Bu çekimden sonra eve döndüğümde, anneme söylediğim bir şeyi hatırlıyorum. Annem 'Nasıl hissediyorsun?' diye sormuştu. Ben de 'Bir sezonda çok fazla forma giymiş futbol oyuncusu gibi hissediyorum' demiştim.*

*Yüzlerce koreografi hareketiyle dolu devasa sahnelerde zeminde yuvarlanıyor, atlarla, kaplanlarla ve ters gidebilecek diğer şeylerle uğraşıyorsanız tabii ki yaralanmalar olacaktır.

2000 yapımı filmde Crowe, sıradan bir gladyatör olmaya zorlanan eski bir Roma generalini canlandırıyor. Çok fazla savaş sahnesi içeren filmin çekimlerinin riskli olması şaşırtıcı değil.

Hayvanı kontrol edebilmek için zemindeki halkaya bağlı zincirini tutan iki kişi vardı. Russell "Tamam, bırakın" diyerek geri çekildiğinde kaplan delikten fırladı. Russell da yuvarlanarak hayvanın önünden çekildi ve "S*****, çok yakındı" dedi. Ben de 'Biz de oradaydık Russell. Sen yarım metre mesafedeydin, benimki de bir metre kadardı' dedim.

"Çok güzeldi" diyen Crowe şöyle devam etti:

Çok muhteşemdi, kaplanları öylece sevip okşayabilmek isterdiniz ama tabii ki bunun getirdiği doğal bir risk de var.

Scott aynı röportajda, aktör Oliver Reed'in Gladyatör çekimlerindeki vefatını da "barın zeminine cansız devrilmişti" şeklinde hatırladı.

Joaquin Phoenix ve Djimon Hounsou'nun da yer aldığı Gladyatör gişe rekorları kırmış, Crowe da daha sonra performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazanmıştı. (Independent)



