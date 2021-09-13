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Rüstem Derin'den iki Türkiye şampiyonluğu daha

13.09.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TSSF serbest dalış Türkiye derinlik şampiyonasında Rüstem Derin sabit ağırlık çift palet ve sabit ağırlık paletsiz ip destekli branşlarında 77 metre ve 79 metre dalarak Türkiye şampiyonu oldu.

Rüstem Derin'den iki Türkiye şampiyonluğu daha

10-12 Eylül tarihleri arasında Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen TSSF serbest dalış Türkiye derinlik şampiyonasında, sabit ağırlık çift palet ve sabit ağırlık paletsiz ip destekli branşlarında 77 metre ve 79 metre dalarak Türkiye şampiyonu olan Rüstem Derin, iki branşta milli takım barajını geçen tek sporcu oldu.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Derin bu sonuçlarla, Ekim ayında gerçekleştirilecek Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Bu yıl şampiyon olduğu iki branşta, Türkiye rekorlarını elinde bulunduran Rüstem, rekorlarını geliştirerek Dünya Şampiyonasında ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.

2017 yılından beri, Türkiye şampiyonalarında katıldığı tüm yarışları, şampiyonlukla tamamlayan milli sporcu, geçilmezliğini bu yıl da devam ettirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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