Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşıyordu! Nez'den şaşırtan itiraf: "Evde yakaladım"

Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık evliliğini noktalamış ve kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aşk pozları sonrası ihanet iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Nez, Pınar Kerimoğlu’na konuk oldu.

Nez, yıllar önce nasıl aldatıldığını anlatarak "Evde yakaladım ve asla kavga etmedim. Çok sakindim, herhalde 'biz bittik' dedim. O yüzden yaptı bunu, dedim. İkimize kızdım; neden birimiz cesaret edip de bu iş bitti demedik," ifadelerini kullandı.

Aldatılmanın kendisini olgunlaştırdığını ve artık olaylara daha geniş bir perspektiften bakabildiğini söyleyen Nez devamında ise "Çevremde 'ben hiç aldatılmadım' diyen arkadaşlarım var, gülüyorum. Nereden biliyorsun diye. Aldatılmadım diyen kendisini aldatıyordur" dedi.

ESKİ EŞE GÖNDERME

"Eski sevgililerimin hepsi benim arkadaşım. Hiçbir kadın, hiçbir erkek vazgeçilmez değildir. Sen o insanla yaşamıyorsan 'güle güle' demeyi bileceksin" diyen Nez'in bu sözleri de gündem oldu.

Nez'in "Severken saygıyla seviyorsan, ayrılırken de saygıyla ayrılacaksın" demesi Rüştü Onur Atilla'nın eski eşine gönderme olarak algılandı. (SnobMagazin)





