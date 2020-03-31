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Rüştü Reçber'e koronavirüs bulaştıran kişi Işıl Reçber mi? Işıl Reçber isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 15:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastaneye yatırılan Rüştü Reçber, İspanyol basınının da gündeminden düşmüyor. İspanyollar, Rüştü Reçber'e virüsü bulaştıran kişinin eşi Işıl Reçber olabileceğini iddia etti. Reçber sosyal medya hesabından da hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Rüştü Reçber'e koronavirüs bulaştıran kişi Işıl Reçber mi? Işıl Reçber isyan etti

Geçtiğimiz haftalarda Amerika'dan dönen ve karantina kurallarına uymayan Işıl Reçber'e sosyal medya hesabından eşi Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, 16 Mart’ta ABD’den döndükten sonra karantinaya girmemesi nedeniyle yoğun eleştiri almış, hastalık sonrası ise eleştirilerin dozu artmıştı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca ise bir dönem Barcelona'da da oynayan efsane kaleciyi gündeminden düşürmüyor. İspanyollar, Rüştü Reçber'e koronavirüsü bulaştıran kişinin eşi Işıl Reçber olduğunun altını çizdi.

Rüştü Reçber'in hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin devam ettiğini belirten Marca, ''Işıl Reçber, Amerika'daki gezisinden dönerken 14 günlük karantina kurallarına uymadı ve dışarı çıktı. Sosyal medyada da bu hareket çok tepki çekti'' sözlerini kullandı.

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Işıl Reçber, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunup kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap vermişti.

'RÜŞTÜ İLE ODALARIMIZI AYIRMIŞTIK'

Efsane kalecinin eşi, kendisine sosyal medyada yapılan eleştiriler için 'Bana yapılan linç önemli değil' derken şu sözleri kullanmıştı:

"Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika’dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim. Orası asla güzellik salonu değil. Amerika’dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Son bir haftadır da evdeydi."

'ALLAH ISLAH ETSİN'

Reçber bugün kendisiyle ilgili çıkan iddialara ise şu yanıtı verdi:

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"Eşimin test sonuçları çıkıp hastaneye yattıktan sonraki hiçbir saniyede oğlum bırakın siteye çocukları toplayıp top oynamayı, bahçeye dahi adım atmamıştır. Biz babamız bu durumdayken normal hayata devam edecek kadar sığ bir aile değiliz. Bunu yayan gazeteciyi Allah ıslah etsin."


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