Rüştü Reçber'e koronavirüs bulaştıran kişi Işıl Reçber mi? Işıl Reçber isyan etti

Geçtiğimiz haftalarda Amerika'dan dönen ve karantina kurallarına uymayan Işıl Reçber'e sosyal medya hesabından eşi Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, 16 Mart’ta ABD’den döndükten sonra karantinaya girmemesi nedeniyle yoğun eleştiri almış, hastalık sonrası ise eleştirilerin dozu artmıştı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca ise bir dönem Barcelona'da da oynayan efsane kaleciyi gündeminden düşürmüyor. İspanyollar, Rüştü Reçber'e koronavirüsü bulaştıran kişinin eşi Işıl Reçber olduğunun altını çizdi.

Rüştü Reçber'in hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin devam ettiğini belirten Marca, ''Işıl Reçber, Amerika'daki gezisinden dönerken 14 günlük karantina kurallarına uymadı ve dışarı çıktı. Sosyal medyada da bu hareket çok tepki çekti'' sözlerini kullandı.

Işıl Reçber, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunup kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap vermişti.

'RÜŞTÜ İLE ODALARIMIZI AYIRMIŞTIK'

Efsane kalecinin eşi, kendisine sosyal medyada yapılan eleştiriler için 'Bana yapılan linç önemli değil' derken şu sözleri kullanmıştı: