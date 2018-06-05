Ruslar'ı elimizden kaçırdık

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Rusya'nın 36. dakikada Samedov ile ilk yarıyı önde kapattığı maçta Milliler, ikinci yarıda toparlandı ve Yunus Mallı'nın golüyle beraberliği yakaladı.
İlerleyen dakikalarda Rusya kalesine galibiyet için yüklenen A Milli Takımımız, golü bulamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Türkiye ile Rusya, UEFA Uluslar Ligi'nde 2. Grup'ta 7 Eylül ve 14 Ekim 2018'de iki kez daha karşı karşıya gelecek.
Ay-Yıldızlılarımız, ilk hazırlık maçında İran'ı 2-1 mağlup ederken, ikinci hazırlık maçında Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı.
RUSYA 1 - 1 TÜRKİYE (36' Samedov / 59' Yunus Mallı)
STAT: Arena CSKA
HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe
RUSYA: Igor Akinfeev, Igor Smolnikov (Mario Fernandes dk. 77), Ilya Kutepov, Sergei Ignashevich, Yuri Zhirkov, Roman Zobnin (Daler Kuzyaev dk. 90), Aleksandr Golovin, Yuri Gazinsky (Fedor Kudryashov dk. 76), Aleksandr Samedov (Anton Miranchuk dk. 87), Alan Dzagoev (Aleksey Miranchuk dk. 62), Fedor Smolov
YEDEKLER: Vladimir Gabulov, Andrei Lunev, Andrei Semenov, Vladimir Granat, Aleksandr Erokhin, Denis Cheryshev, Artem Dzyuba
TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cherchesov
TÜRKİYE: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı (Mehmet Zeki Çelik dk. 90), Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci (Yunus Mallı dk. 46), Mahmut Tekdemir (Mehmet Topal dk. 46), Okay Yokuşlu, Kenan Karaman (Emre Akbaba dk. 82), Yusuf Yazıcı (Oğuzhan Özyakup dk. 46), Cengiz Ünder (Serdar Gürler dk. 76)
YEDEKLER: Sinan Bolat, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Ömer Bayram
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
GOLLER: Aleksandr Samedov (dk. 35) (Rusya), Yunus Mallı (dk. 59) (Türkiye)
SARI KARTLAR: Alan Dzagoev, Yuri Zhirkov (Rusya), Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Emre Akbaba (Türkiye)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 8: Cengiz Ünder'in sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde arka direkte uygun durumdaki Çağlar Söyüncü'nün kafayla vurduğu top auta gitti.
DAKİKA 18: Yuri Zhirkov’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top dışarı gitti.
DAKİKA 36: Rusya mücadelede öne geçti. Samedov'un baskısıyla karşılaşan Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında Türkiye ceza sahasının sağ köşesinde topu kapan Smolov, meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Dzagoev'e aktardı. Bu oyuncu, topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Samedov'a gönderdi. Rus futbolcunun, dar açıya rağmen vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın üstünden ağlarla buluştu: 1-0
DAKİKA 38: Sağ çaprazdan kazandığımız serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.
DAKİKA 43: Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Kenan Karaman'ın kafayla vurduğu top kaleci Akinfeev'de kaldı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 57: Topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz Ünder’in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
DAKİKA 59: Serkan'ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Yunus Mallı, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-1
DAKİKA 70: Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta topu alan Zhirkov, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
DAKİKA 72: Atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Smolov, iki milli futbolcudan sıyrıldıktan sonra şutunu attı ancak topu yandan auta yolladı.
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