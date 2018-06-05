Ruslar'ı elimizden kaçırdık

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Rusya'nın 36. dakikada Samedov ile ilk yarıyı önde kapattığı maçta Milliler, ikinci yarıda toparlandı ve Yunus Mallı'nın golüyle beraberliği yakaladı.

İlerleyen dakikalarda Rusya kalesine galibiyet için yüklenen A Milli Takımımız, golü bulamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Türkiye ile Rusya, UEFA Uluslar Ligi'nde 2. Grup'ta 7 Eylül ve 14 Ekim 2018'de iki kez daha karşı karşıya gelecek.

Ay-Yıldızlılarımız, ilk hazırlık maçında İran'ı 2-1 mağlup ederken, ikinci hazırlık maçında Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı.

RUSYA 1 - 1 TÜRKİYE (36' Samedov / 59' Yunus Mallı)

STAT: Arena CSKA

HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe

RUSYA: Igor Akinfeev, Igor Smolnikov (Mario Fernandes dk. 77), Ilya Kutepov, Sergei Ignashevich, Yuri Zhirkov, Roman Zobnin (Daler Kuzyaev dk. 90), Aleksandr Golovin, Yuri Gazinsky (Fedor Kudryashov dk. 76), Aleksandr Samedov (Anton Miranchuk dk. 87), Alan Dzagoev (Aleksey Miranchuk dk. 62), Fedor Smolov

YEDEKLER: Vladimir Gabulov, Andrei Lunev, Andrei Semenov, Vladimir Granat, Aleksandr Erokhin, Denis Cheryshev, Artem Dzyuba

TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cherchesov