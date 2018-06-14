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Rusya 5 - 0 Suudi Arabistan (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 14.06.2018 19:55 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası, Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başladı. Luzhniki Stadı'nda oynanan Rusya-Suudi Arabistan maçında ev sahibi Rusya, üstün bir oyun sergiledi. Rakibine hiçbir fırsat tanımayan Rusya, karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 2018 Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. İşte Rusya - Suudi Arabistan maçının tüm ayrıntıları...

Rusya 5 - 0 Suudi Arabistan (Maç özeti)

Rusya-Suudi Arabistan maçıyla 2018 Dünya Kupası resmen başladı. Luzhniki Stadı'nda oynanan Rusya-Suudi Arabistan maçında ev sahibi Rusya'nın bariz üstünlüğü vardı.

Rakibine şans tanımayan Rusya, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.

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Rusya'ya Suudi Arabistan karşısında galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Yuri Gazinskiy, 43 ve 90+1. dakikalarda Denis Cheryshev ve 71. dakikada Artem Dzyuba ve 90+4'te Golovin kaydetti.

Mücadele boyunca Suudi Arabistan'ın isabetli şut çekememesi dikkat çekti.

Turnuvadaki ikinci maçlarda Rusya, Mısır ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan ise Uruguay ile kozlarını paylaşacak.

Stat: Luzhniki
Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)
Rusya: Igor Akinfeev, Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Yuri Zhirkov, Iuri Gazinsky, Roman Zobnin, Alan Dzagoev (Dk. 24 Denis Cheryshev), Aleksandr Golovin, Aleksander Samedov (Dk. 64 Daler Kuziaev), Fedor Smolov (Dk. 70 Artem Dzyuba)
Suudi Arabistan: Abdullah Al Muaiouf, Mohammed Al Burayk, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi, Yasser Al Shahrani, Abdullah Otayf (Dk. 64 Fahad Al Muwallad), Yahia Al Shehri (Dk. 74 Hatan Bahbri), Salman Al Faraj, Taiseer Al Jassam, Salem Al Dawsari, Mohammed Al Sahlawi (Dk. 85 Muhannad Asiri)
Goller: Dk. 12 Gazinsky, Dk. 43 ve Dk. 90+1 Cheryshev, Dk. 71 Dzyuba, Dk. 90+4 Golovin (Rusya)
Sarı kartlar: Dk. 88 Golovin (Rusya), Dk. 90+3 Al Jassam (Suudi Arabistan)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suudi Arabistan dünya kupası

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