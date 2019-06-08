Rusya 9 - 0 San Marino

EURO 2020 Elemeleri I Grubu 3. maçında Rusya evinde San Marino'yu 9-0 mağlup etti.
Karşılaşmada Rusya'nın gollerini Dzyuba (4) , Smolov (2), Miranchuk, Cevoli (k.k) ve Medipol Başakşehir forması giyen Fedor Kudryashov kaydetti.
Rusya bu sonuçla I Grubu'nda 6 puana yükselirken San Marino ise 0 puanla grubun son sırasında kaldı.
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