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Askeriye'de yeni düzenleme! Akıllı telefonlara yasak geliyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

Rusya'da askerlerin görev esnasında cep telefonu kullanmasını yasaklayan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Askeriye'de yeni düzenleme! Akıllı telefonlara yasak geliyor

Euronews Türkiye'nin haberine göre Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 450 üyesinin 400'ü, sosyal medya ve cep telefonu kullanımının ulusal güvenlik endişesi yaratması sebebiyle salı günü toplanarak yasayı onayladı.

Buna göre Kızıl Ordu mensupları fotoğraf çekme, video kaydetme ve internete girebilme özelliği olan ve 'akıllı telefon' diye tabir edilen cihazları mesai saatleri içerisinde taşıyamayacak.

Sadece telefon etme ve mesaj gönderme özelliği olan telefonların kullanımında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Yasak kapsamında tablet ve diz üstü bilgisayarlar da bulunuyor.

Duma'nın askeri komite üyesi Vladimir Bogodukhov "Bilgilerimizi düşmanlarımızdan korumadığımız müddetçe savunmasızız. Bu yasaktaki amaç çalışanların işlerini güçleştirmek değil, sadece bilgilerimizin ifşa olmasını engelleyerek güvenliğimizi sağlamaktır." diyerek yasağı öngören yasayı savundu.

Rus askerleri diğer meslektaşlarıyla irtibat halinde kalmak için Vkontakte ve Odnoklassniki adlı sosyal medya platformlarını kullanıyor. Bu internet sitelerindeki açık kaynak verilerin Ukrayna ya da Suriye'de gizli görevde olan Rus askerlerine ait önemli bilgileri korunmasız hale getirdiği iddia ediliyor.

Son yıllarda bazı sosyal medya mesajları, Rusya'nın askeri varlığının olmadığını iddia ettiği Ukrayna'nın doğusu ve Suriye'nin kimi bölgelerinde Rus askerlerin bulunduğunu ortaya koymuştu.

Söz konusu taslak yasanın kanunlaşması için parlamentonun üst kanadına gitmesi ve sonrasında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
rusya asker mesai akıllı telefon

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