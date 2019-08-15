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234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

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DÜNYA  | 15.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Rusya'da 234 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı kuş sürüsüne çarpması sonucu bir mısır tarlasına acil iniş yaptı.

Bu esnada 23 kişi yaralanırken, uçağın iniş yapmış olmasının dahi kendi başına bir mucize olduğu yorumları yapıldı.

Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bir kuş sürüsüne çarpması ve motorlarının normal biçimde çalışmayı bırakması nedeniyle başkent Moskova'nın güneydoğusundaki bir mısır tarlasına acil iniş yapan Airbus 321 tipi yolcu uçağındaki 23 kişinin yaralandığını, ancak kimsenin hayatını kaybetmediğini söyledi.

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Simferopol'e gitmek üzere Moskova'dan havalanan Ural Havayolları uçağının iniş yaptığı mısır tarlası, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı’nın 1 kilometre uzağındaki Ramensk bölgesinde bulunuyor.

Rus devlet televizyonu da yolcu uçağının kimse hayatını kaybetmeden iniş yapmış olmasını 'Ramensk’te mucize' şeklinde duyurdu.

Komsomolskaya Pravda gazetesi ise haberlerinde, pilot Damir Yusupov'un uçağı 'iniş takımları olmadan, çalışmayı bırakmaya yakın bir motor ile mısır tarlasına ustaca indirmiş olmasının bir kahramanlık olduğunu' yazdı.

Rus Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, uçağın motorunun kalkış henüz tamamlanmadan alev aldığını söyledi.

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Uçakta bulunan ancak ismi belirtilmeyen bir yolcu Rus devlet televizyonuna açıklamasında, kalkışından kısa bir süre sonra uçağın korkunç bir biçimde sarsılmaya başladığını söyledi. Burnuna yanık kokusu geldiğini anımsadığını belirten yolcu, iniş yapmalarının ardından herkesin hemen tahliye edildiğini paylaştı.

Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya’nın yetkilileri ise yolcu uçağının pistten havalandığı esnada bir martı sürüsüne çarptığını, kuşların bir kısmının uçağın motoruna kaçtığını, bunun da motorun işleyiş biçimini çok ciddi bir biçimde etkilediğini söyledi.

Ayrıca acil iniş sırasında iniş takımlarının kullanılmadığını, mürettebatın motorları da devre dışı bıraktığını belirten Rosaviatsiya Sözcüsü Elena Miheyeva, uçağın gövdesinde yangın çıkmadığı bilgisini de verdi.

Uçağın acil inişiyle sonuçlanan olayların tamamen aydınlatılabilmesi için özel bir komisyon oluşturulduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.


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rusya yolcu uçağı acil iniş tarla

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