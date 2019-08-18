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Rusya'da aynı gün içinde birçok otobüs kazası yaşandı

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

Rusya’nın Perm şehrinde 91 yaşındaki şoförün kullandığı yolcu otobüsünün duvara çarpması konusu 2 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Rusya’nın Perm şehrinde 91 yaşındaki şoför, otobüsün kontrolünü kaybederek bir duvara çarptı. Sabah saatlerinde yaşanan kazada otobüste bulunan 34 kişiden 2’si ölürken, 10’u çocuk, 32 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Perm Bölge Valisi Vladimir Vasenin olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayarak, 91 yaşındaki otobüs şoförünün hastaneye sevk edildiğini, sağlık durumu ve mesleki yeterliliği ile ilgili soruşturma açılacağını belirtti.

RUSYA GÜNE OTOBÜS KAZALARIYLA UYANDI

Rusya'nın Tula şehrinde gece yarısı yaşanan başka bir trafik kazasında bir otobüs ile minibüs gece saatlerinde çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle otobüs ve minibüsteki 11 kişi yaralandı. Otobüste bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Tula bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderilirken, enkazların sabah saatlerine doğru kaldırıldığı ve yolun trafiğe açıldığı öğrenildi.

Yine sabah saatlerinde Moskova’da Çinli turistleri taşıyan bir otobüs 1. Vladimirskaya Caddesi’nde ilerlerken trafik ışıklarında duramadı. Otobüs şoförü boşalan freni fark ederek öndeki otomobillere çarpmamak için direksiyonu sağa çevirip trafik lambalarının direğine çarparak durabildi. Yaşanan kazada otobüste bulunan 32 yolcudan 1 turistin öldüğü ve 15 turistin yaralandığı açıklandı. Moskova’da yaşanan kazayla ilgili de soruşturma başlatıldığı, hastaneye sevk edilen Çinli turistlerin tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Rusya’nın çeşitli şehirlerinde aynı gün içerisinde yaşanan otobüs kazalarında toplam 5 kişi ölürken, 67 kişi yaralandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya otobüs kazası

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