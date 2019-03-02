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Rusya’da bir çocuk büyük faciadan böyle kurtuldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Rusya'da kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa az kalsın bir otomobil çarpıyordu. Sürücünün son andaki manevrası ve çocuğun son hareketi, çocuğun hayatını kurtardı.

Olay Rusya Federasyonu'na Çeçenistan Cumhuriyeti'nde Kurchaloy şehrinde yaşandı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda bir çocuğun yolun karşısına geçmek üzere koştuğu görülüyor. Karşı şeritten gelen otomobilin sürücüsü, çocuğa çarpmamak için son anda direksiyonu sağa kırıyor; çocuk ise aracı yine son anda fark ederek durmaya çalışıyor.

Araç çocuğa çarpmadan yolun sağına manevra yaparken, çocuk da dengesini kaybedip yere düşüyor ve ardından ayağa kalkarak kaldırıma yürüyor. Şok içindeki çocuğu fark eden sürücüler hemen yanına koşup onu teselli ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya Çocuk araba

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