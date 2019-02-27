Rusya’da bir uçak, buz tutan pistte dönerek dışarı savruldu

Olay Salı günü 12:47'de başkent Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Bakü’den kalkan uçak Moskova’daki havalimanına iniş yaptıktan sonra yavaşlamaya çalıştığı sırada kaymaya başladı. Kendi etrafından dönen jet, ardından pist dışına savruldu.
3 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu jette, kaza sonrası yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.
(DHA)
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