Rusya'da fabrikaya giren ayı işçileri korkuttu

Olay, Rusya’nın Sahalin adasında yer alan su ürünleri fabrikasında meydana geldi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının fabrikaya girdiği; o sırada çalışan işçilerin dönüp ayıya bakarak yaşadıkları olaya anlam vermeye çalıştıkları görüldü. Ardından panik yaşayan 10 kişilik işçi grubu, farklı yönlere doğru koşarak olay yerinden uzaklaştı.
(DHA)
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