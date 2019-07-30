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Rusya'da fabrikaya giren ayı işçileri korkuttu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

Rusya’da su ürünleri fabrikasına giren ayı, işçilerin korkup kaçmasına neden oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Rusya’nın Sahalin adasında yer alan su ürünleri fabrikasında meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının fabrikaya girdiği; o sırada çalışan işçilerin dönüp ayıya bakarak yaşadıkları olaya anlam vermeye çalıştıkları görüldü. Ardından panik yaşayan 10 kişilik işçi grubu, farklı yönlere doğru koşarak olay yerinden uzaklaştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fabrika ayı rusya

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