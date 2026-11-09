Rusya'da HIV alarmı! Hastanelerdeki ihlaller yüzünden yüzlerce kişi hastalık kaptı

Rusya Federal Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Sağlığı Alanında Denetim Servisi (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Merkez Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsünün incelemesine göre, ülkenin 27 bölgesinde HIV toplum geneline yayılmış durumda.

Bu bölgelerde hamile kadınların yüzde 1'inden fazlasında HIV tespit edildi. En ağır tablonun görüldüğü bölgeler ise Kemerovo, İrkutsk ve Sverdlovsk olarak sıralandı.

2025 yılında Rusya'da 45 bin yeni HIV vakası kaydedildi. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 13,4 azalsa da sağlık kuruluşlarında yaşanan bulaşmalar son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

HASTANELERDE HİJYEN İHLALLERİ YÜZLERCE KİŞİYİ ETKİLEDİ

2025 yılında Rusya'daki sağlık kuruluşlarında sekiz enfeksiyon odağı belirlendi ve toplam 104 kişi enfekte oldu. 2026 yılında ise 10 idari bölgede HIV ve hepatit bulaşması şüphesiyle 11 ayrı odak hakkında soruşturma başlatıldı.

Son yıllardaki en büyük olaylardan biri Kabardino-Balkar Cumhuriyeti'ndeki bir sanatoryumda yaşandı. Tıbbi işlemler sırasında 82 kişiye enfeksiyon bulaştı. Bu kişilerin 76'sında hepatit C, altısında ise karma enfeksiyon tespit edildi.

Kamçatka ve Buryatya'daki onkoloji servislerinde sırasıyla 147 ve 42 hastaya hepatit bulaştı. Samara ve Kursk bölgelerindeki hemodiyaliz merkezlerinde de 26 kişinin enfeksiyondan etkilendiği belirlendi.

Bulaşmaların nedenleri arasında tek kullanımlık kateter ve glukometrelerin birden fazla hastada kullanılması gibi hijyen ihlalleri gösteriliyor.

HIV İLE YAŞAYANLARIN SAYISI ARTIYOR

Rusya'da yeni HIV vakaları ve virüse bağlı ölümler son yıllarda azalma eğilimi gösterse de HIV ile yaşayan toplam kişi sayısı artmaya devam ediyor.

Uzman Natalya Ladnaya, HIV taşıyan kişilerin sayısının sürekli yükseldiğine dikkat çekti. Ülkede HIV kaynaklı ölümler ise yılda 30 bin ila 34 bin arasında seyrediyor.

HIV, Rusya'da çalışma çağındaki nüfusun ölüm nedenleri arasında ilk sıraya yükseldi. 40-49 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 3'ünden fazlasının HIV taşıdığı belirtilirken, HIV ile yaşayan kişilerin ortalama yaşı son 15 yılda 32'den 44'e çıktı.

HIV VERİLERİNDE KURUMLAR ARASINDA FARK VAR

Rusya'da HIV verilerini açıklayan Rospotrebnadzor ile Sağlık Bakanlığı'nın rakamları arasında da dikkat çekici bir fark bulunuyor.

Rospotrebnadzor'un verilerine göre HIV tanısı doğrulanmış kişi sayısı 1,23 milyonun üzerinde. Sağlık Bakanlığı kayıtlarında ise doktor takibinde bulunanların sayısı 846 bin 500 olarak yer alıyor. İki kurumun verileri arasındaki fark 385 bin 555 kişiye ulaşıyor.

Matematiksel modeller, mevcut koşulların devam etmesi halinde 2030 yılına kadar HIV ile yaşayan kişi sayısının 1,47 milyona, yıllık ölüm sayısının ise 51 bine çıkabileceğini öngörüyor.