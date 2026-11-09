Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Rusya'da HIV alarmı! Hastanelerdeki ihlaller yüzünden yüzlerce kişi hastalık kaptı

Rusya'da HIV ve hepatit enfeksiyonlarının sağlık kuruluşlarında bulaşmasına ilişkin vakalar son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin 27 bölgesinde HIV'in toplum geneline yayıldığı belirtilirken, hastanelerdeki hijyen ihlalleri ve yetersiz denetimler endişeye neden oldu. 2025 yılında sağlık kuruluşlarında tespit edilen sekiz bulaşma odağında 104 kişi enfekte oldu.

Rusya'da HIV alarmı! Hastanelerdeki ihlaller yüzünden yüzlerce kişi hastalık kaptı
Çiğdem Berfin Sevinç

Rusya Federal Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Sağlığı Alanında Denetim Servisi (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Merkez Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsünün incelemesine göre, ülkenin 27 bölgesinde HIV toplum geneline yayılmış durumda.

Bu bölgelerde hamile kadınların yüzde 1'inden fazlasında HIV tespit edildi. En ağır tablonun görüldüğü bölgeler ise Kemerovo, İrkutsk ve Sverdlovsk olarak sıralandı.

2025 yılında Rusya'da 45 bin yeni HIV vakası kaydedildi. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 13,4 azalsa da sağlık kuruluşlarında yaşanan bulaşmalar son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Rusya da HIV alarmı! Hastanelerdeki ihlaller yüzünden yüzlerce kişi hastalık kaptı 1

HASTANELERDE HİJYEN İHLALLERİ YÜZLERCE KİŞİYİ ETKİLEDİ

2025 yılında Rusya'daki sağlık kuruluşlarında sekiz enfeksiyon odağı belirlendi ve toplam 104 kişi enfekte oldu. 2026 yılında ise 10 idari bölgede HIV ve hepatit bulaşması şüphesiyle 11 ayrı odak hakkında soruşturma başlatıldı.

Son yıllardaki en büyük olaylardan biri Kabardino-Balkar Cumhuriyeti'ndeki bir sanatoryumda yaşandı. Tıbbi işlemler sırasında 82 kişiye enfeksiyon bulaştı. Bu kişilerin 76'sında hepatit C, altısında ise karma enfeksiyon tespit edildi.

Rusya da HIV alarmı! Hastanelerdeki ihlaller yüzünden yüzlerce kişi hastalık kaptı 2

Kamçatka ve Buryatya'daki onkoloji servislerinde sırasıyla 147 ve 42 hastaya hepatit bulaştı. Samara ve Kursk bölgelerindeki hemodiyaliz merkezlerinde de 26 kişinin enfeksiyondan etkilendiği belirlendi.

Bulaşmaların nedenleri arasında tek kullanımlık kateter ve glukometrelerin birden fazla hastada kullanılması gibi hijyen ihlalleri gösteriliyor.

Rusya da HIV alarmı! Hastanelerdeki ihlaller yüzünden yüzlerce kişi hastalık kaptı 3

HIV İLE YAŞAYANLARIN SAYISI ARTIYOR

Rusya'da yeni HIV vakaları ve virüse bağlı ölümler son yıllarda azalma eğilimi gösterse de HIV ile yaşayan toplam kişi sayısı artmaya devam ediyor.

Uzman Natalya Ladnaya, HIV taşıyan kişilerin sayısının sürekli yükseldiğine dikkat çekti. Ülkede HIV kaynaklı ölümler ise yılda 30 bin ila 34 bin arasında seyrediyor.

HIV, Rusya'da çalışma çağındaki nüfusun ölüm nedenleri arasında ilk sıraya yükseldi. 40-49 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 3'ünden fazlasının HIV taşıdığı belirtilirken, HIV ile yaşayan kişilerin ortalama yaşı son 15 yılda 32'den 44'e çıktı.

Rusya da HIV alarmı! Hastanelerdeki ihlaller yüzünden yüzlerce kişi hastalık kaptı 4

HIV VERİLERİNDE KURUMLAR ARASINDA FARK VAR

Rusya'da HIV verilerini açıklayan Rospotrebnadzor ile Sağlık Bakanlığı'nın rakamları arasında da dikkat çekici bir fark bulunuyor.

Rospotrebnadzor'un verilerine göre HIV tanısı doğrulanmış kişi sayısı 1,23 milyonun üzerinde. Sağlık Bakanlığı kayıtlarında ise doktor takibinde bulunanların sayısı 846 bin 500 olarak yer alıyor. İki kurumun verileri arasındaki fark 385 bin 555 kişiye ulaşıyor.

Matematiksel modeller, mevcut koşulların devam etmesi halinde 2030 yılına kadar HIV ile yaşayan kişi sayısının 1,47 milyona, yıllık ölüm sayısının ise 51 bine çıkabileceğini öngörüyor.

Rusya da HIV alarmı! Hastanelerdeki ihlaller yüzünden yüzlerce kişi hastalık kaptı 5

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her yemekten sonra tatlı istemenizin nedeni bakın neymiş! Her yemekten sonra tatlı istemenizin nedeni bakın neymiş!
İklim krizinin faturasını kim ödeyecek?İklim krizinin faturasını kim ödeyecek?

Anahtar Kelimeler:
aids hepatit b HIV Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı

Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Fon soruşturmasında 2 üst düzey isim daha tutuklandı!

Fon soruşturmasında 2 üst düzey isim daha tutuklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.