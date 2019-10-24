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Rusya'da korkunç kaza! Sürücü, yol kenarındaki gençlere çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 24.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

Rusya’da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda sarılan çifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki çitlere savrulan çiftin kazadan yaralı kurtulduğu açıklandı.

Rusya’nın Kemerovo kentinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda sarılan 18 yaşındaki bir genç ve kıza çarptı. Başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin sertçe çifte çarptığı, genç çiftin yol kenarındaki çitlere savrulduğu görüldü.

Polisten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, kazadan şans eseri yaralı kurtuldukları belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya kaza

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