Rusya’da pistten çıkan uçağın binaya çarptığı anlar kamerada

Buryatya Cumhuriyeti’nin Nizhneangarsk Havalimanı'ndan kalkan Angara Hava Yolları'na ait An-24 tipi yolcu uçağı, acil iniş sırasında kaza yaptı. Ulan-Ude’den Nizhneangarsk’a giden 43 kişinin bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak bir binaya çarptı ve alev aldı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 pilotun öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

İki kişinin hayatını kaybettiği kazada yolculardan biri uçağın iniş anını kaydetti. İçeriden kaydedilen görüntüde, büyük bir hızla sarsılarak pist dışında ilerleyen uçağın binaya çarptığı anlar da görlüyor. (İHA)

