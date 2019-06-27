Rusya’da pistten çıkan uçağın binaya çarptığı anlar kamerada

Buryatya Cumhuriyeti’nin Nizhneangarsk Havalimanı'ndan kalkan Angara Hava Yolları'na ait An-24 tipi yolcu uçağı, acil iniş sırasında kaza yaptı. Ulan-Ude’den Nizhneangarsk’a giden 43 kişinin bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak bir binaya çarptı ve alev aldı.
Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 pilotun öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.
O ANLAR KAMERADA
İki kişinin hayatını kaybettiği kazada yolculardan biri uçağın iniş anını kaydetti. İçeriden kaydedilen görüntüde, büyük bir hızla sarsılarak pist dışında ilerleyen uçağın binaya çarptığı anlar da görlüyor. (İHA)
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