Rusya’da striptizciler pizza teslimatında çalışmaya başladı

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk’ta, koronavirüs nedeniyle işlerini kaybeden striptizciler artık evlere pizza servisi yapıyor. Teslimat sırasında maske ve eldiven kullanan striptizciler, şehrin sakinlerinden ilgi görürken Yakutsk şehir yönetiminin de desteğini aldı.
Restoran sahibi Alexander Skripin “Kurye olarak striptiz dansçılarını işe almaya karar verdik. Pazarda teslimat görevlisi konusunda bir eksik vardı. Ama bunun haricinde asıl amacımız kriz sırasında işsiz kalan bu insanlara destek olmak.
Yakutistan Otelciler ve Restorancılar Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre “temassız” pizza teslimatı yapan dansçılara güvenlik görevlileri eşlik ediyor. Teslimat yapan dansçılar maske, eldiven ve yalnızca iç çamaşırı giyiyor.
İşsiz kalan striptizciler, pizza dağıtmaya başladı
Dernek, “Kuryelik yapan kadınlar maske ve eldiven takıyor, teslimatlar sıhhi kurallara uygun şelilde temassız olarak yapılıyor” açıklamasında bulundu. Siberya’nın doğusunda yer alan Yakutsk şehri, kışın sıcaklığın -55 derecelere indiği, dünyanın en soğuk şehri. Bugünlerde ise şehrin hava sıcaklığı 19 derecelerde seyrediyor.
Şehrin belediye sözcüsü Sardana Avksentyeva “Ahlaki ve etik açıdan bu uygulamanın nasıl değerlendirileceğini bilmiyoruz. Ancak gıda dağıtımına ilişkin güvenliği ihlal edecek herhangi bir şey şu ana dek yaşanmadı. Gerçekleştirilen teslimatın resmi önerilere uygun şekilde, temassız yapıldığına inanıyoruz. Yapılan uygulamada, yasakları ihlal eden herhangi bir şey göremiyoruz” dedi.
Kışın hava sıcaklığının -55 dereceyi bulduğu şehirde, bu aralar sıcaklık 19 derecelerde seyrediyor.
Nüfusu 282 bin olan Yakutsk, yüzölçümü neredeyse Hindistan kadar olan Yakutistan’ın başkentidir. Yetkililer, bu bölgede 1.445 koronavirüs vakası bulunduğunu söylüyor.
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