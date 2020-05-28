Rusya’da striptizciler pizza teslimatında çalışmaya başladı

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk’ta, koronavirüs nedeniyle işlerini kaybeden striptizciler artık evlere pizza servisi yapıyor. Teslimat sırasında maske ve eldiven kullanan striptizciler, şehrin sakinlerinden ilgi görürken Yakutsk şehir yönetiminin de desteğini aldı.

Restoran sahibi Alexander Skripin “Kurye olarak striptiz dansçılarını işe almaya karar verdik. Pazarda teslimat görevlisi konusunda bir eksik vardı. Ama bunun haricinde asıl amacımız kriz sırasında işsiz kalan bu insanlara destek olmak.

Yakutistan Otelciler ve Restorancılar Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre “temassız” pizza teslimatı yapan dansçılara güvenlik görevlileri eşlik ediyor. Teslimat yapan dansçılar maske, eldiven ve yalnızca iç çamaşırı giyiyor.