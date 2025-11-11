Mynet Trend

Rusya'dan sim kartlara internet erişimi engeli

RUSYA'da yurt dışından ülkeye giriş yapanlara ait sim kartların internete erişiminin, insansız hava araçlarına karşı önlem amacıyla 24 saat boyunca engelleneceği duyuruldu.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sim kartların kullanımına ilişkin alınan yeni önlem paylaşıldı. Rus telekomünikasyon şirketlerinin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı güvenlik gerekçesiyle yeni bir uygulamaya geçtiği vurgulanan açıklamada, “Eğer bir sim kart Rusya'ya yurt dışından giriş yaparsa, söz konusu sim kartın şahıs tarafından kullanıldığının teyit edilmesi gerekecek. Teyit edilene kadar sim kartın internet erişimi engellenecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uygulamanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği aktarılarak, "Rus operatörlere ait sim kartlar da 72 saat boyunca kullanılmazsa söz konusu kısıtlamaya tabi tutulacaktır. Sim kartlardaki kısıtlamanın kaldırılması için vatandaşlar, kısa mesajla gelen bilgilerde belirtilen adımları atmalı veya çağrı merkezlerini aramalı" denildi.

