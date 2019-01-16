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Rusya Devlet Başkanı Putin Evleniyor

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DÜNYA  | 16.01.2019 21:01 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın aşk yaşadığı dedikoduları gündeme yeniden geldi. Putin'in kız arkadaşı Kabaeva ile evleneceği iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin Evleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın aşk yaşadığı ve yakın zaman içerisinde evleneceği iddia edildi.

PUTİN AĞZINDAN KAÇIRDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alina Kabaeva'nın arasındaki ilişki Rus basınının gündeminden düşmüyor. Putin'in bir röportaj sırasından artık evlenmesi gerektiğini ağzından kaçırması, Putin'in Kabaeva'nın gizli bir şekilde evleneceği iddialarını güçlendirdi.

31 YILLIK EŞİNİ BOŞAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski jimnastikçi şuan milletvekili olan Alina Kabaeva'nın aşk yaşadığı dedikodular dinmiyor. Vladimir Putin ile Anna Kabaeva'nın gizlice evlendiği dedikoduları yeniden gündeme geldi. Hatta ikilinin çocukları olduğunu iddia edenler bile var. Putin'in, 2014'te 31 yıllık eşi Lyudmila'dan ayrılmasına da Kabaeva'nın neden olduğu iddia edilmişti. Milletvekilliği de yapan Kabaeva, Putin'in yakın arkadaşına ait olduğu bilinen ülkenin en büyük medya şirketinde yönetici olarak çalışıyor.

Vladimir Putin eski eşi Ludmila Putin'den 2013 yılında anlaşarak ayrılmıştı. Sebebi ise tam açıklanmasa bunun sebebininde Alina Kabaeva olduğu söyleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
putin evllilik

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