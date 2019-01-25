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Rusya Dışişleri bakanı Lavrov mikrofonla tokalaştı

Mert Şuşut Mert Şuşut
İLGİNÇ HABERLER  | 25.01.2019 15:11 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Messahel ile görüşmesi sırasında kendisine bir mikrofonun çok yaklaştırılmasına şakayla tepki göstererek mikrofonla tokalaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Messahel ile görüşmesi sırasında kendisine bir mikrofonun çok yaklaştırılmasına şakayla tepki göstererek mikrofonla tokalaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Messahel ile yaptığı görüşme sırasında salondaki herkesi güldüren bir olay yaşandı. Görüşmenin basına açık kısmında bir mikrofonun kendisine çok yaklaştırılması üzerine Lavrov mikrofonla tokalaşarak, gazeteciyle şakalaştı. Lavrov'un esprisi Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Messahel dahil içeride bulunan herkesi kahkahaya boğdu.

Bakan Lavrov, dün Kuzey Afrika ülkelerine resmi ziyaretlere başladı. Lavrov, Cezayir'den sonra Fas ve Tunus'u ziyaret edecek.


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