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Haftada 4 gün çalışma sistemine geçilecek

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2019 10:35 | Son Güncelleme

Rusya, işsizliğin önüne geçmek ve yaşam kalitesi artırmak için kademeli olarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçmeye hazırlanıyor.

Haftada 4 gün çalışma sistemine geçilecek

Rusya'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin de desteklediği öneri haftada 5 gün yerine 4 gün çalışılmasını öngörüyor.

Birleşik Rusya Partisi milletvekili Andrey Isayev, çalışma günü sayısının azaltılması sayesinde Rus vatandaşlarının ücret kaybı yaşamadan ailelerine ve hobilerine daha çok vakit ayırabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan kamuoyu anketi, Rus halkının yüzde 43'ünün haftada 4 gün çalışma sistemine karşı olduğunu ve böyle bir durumda ücret kaybı yaşanabileceği endişesi taşıdığını ortaya koymuştu.

Fakat Rus halkının endişelerinin aksine Isayev, haftada 4 gün çalışma sisteminde çalışanların mevcut maaşlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Haftada 4 gün çalışma sistemi uygulamasının kademeli olması gerektiğine dikkat çeken Isayev, bu sayede işverenlerin ve çalışanların yeni sisteme uyum sağlayabileceğini ifade etti.

Haftada 4 gün çalışma sistemi sayesinde ülkede işsizliğin de azaltılması hedefleniyor.

Haftada 4 gün çalışma sistemi yasa tasarısı ile ilgili çalışmaların önümüzdeki ay başlaması planlanıyor.

Haftada 4 gün çalışma sistemi daha önce Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev tarafından da gündeme getirilmiş ve öneri ülkenin en büyük sendika grubu olan Bağımsız Sendikalar Federasyonu tarafından desteklenmişti.

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