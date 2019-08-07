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Rusya'ya vizesiz ilk Türk yolcu giriş yaptı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.08.2019 22:13 | Son Güncelleme

Rusya ile Türkiye arasında varılan hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize serbestisi çerçevesinde Rusya'ya ilk gelen yolcu Moskova Vnukova havalimanından Rusya'ya yeşil pasaportu ile giriş yaptı.

Rusya'ya vizesiz ilk Türk yolcu giriş yaptı

TK415 uçağı ile 18.55'te Moskova'ya inen yeşil pasaportlu Türk vatandaşı Ruken Kolçak Gümüştekin vizesiz Rusya'ya gelen ilk yolcu oldu. Gümüştekin'i THY Moskova Müdürü Turan Yardımcı karşıladı.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Ruken Kolçak Gümüştekin, girişte hiç bir problem yaşamadığını sadece Rus gümrük muhafaza görevlilerin biraz şaşırdıklarını belirterek, "Birbirine sordular. Beni biraz beklettiler. Onlar da henüz konuya tam olarak adapte olamamışlardı. Haberleri yok fazla. Çok güzel bir duygu" dedi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
rusya Türkiye Pasaport vize serbestisi

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