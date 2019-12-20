Ruth Wilson’ın The Affair dizisinden ayrılmasının sebebi sevişme sahneleriymiş

The Affair'in başrol oyuncusu Ruth Wilson, diziden sürpriz bir şekilde ayrılmasının nedenini ‘gereksiz çıplak sahneler’ olarak gösterdi. Kadın erkek ilişkileri, evlilik, aldatma ve sadakat konularına odaklanan başarılı dizi Ruth Wilson’un ayrılmasından sonra, beşinci sezonda final yaparak ekranlara veda etti. Ruth Wilson, The Affair dizisindeki performansıyla Altın Küre ödülüne layık görülmüştü.

ÇIPLAK SAHNELER RAHATSIZLIK YARATTI

Hollywood Reporter’ın haberine göre 37 yaşındaki İngiliz oyuncunun ayrılma nedeni başlangıçta ücret düşüklüğü olarak görülse de Wilson aslında, soyunması gereken sahnelerin sıklığı konusunda dizi ekibiyle anlaşmazlıklar yaşadı. Oyuncunun, dizide canlandırdığı karakterin bir yoga inziva grubundayken, agresif bir seks sahnesini çekmeye zorlandığı, oyuncunun bunu tecavüz olarak adlandırarak yapmayı reddettiği bildirildi.

Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinden şikayet eden oyuncunun, kadın ve erkek karakterlerden beklenen çıplaklık seviyesinin de eşit olmadığını söyleyerek, “Neden beni daha fazla çıplak görmek istiyorsunuz da onu değil?” dediği öğrenildi.