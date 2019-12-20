Ruth Wilson’ın The Affair dizisinden ayrılmasının sebebi sevişme sahneleriymiş

The Affair'in başrol oyuncusu Ruth Wilson, diziden sürpriz bir şekilde ayrılmasının nedenini ‘gereksiz çıplak sahneler’ olarak gösterdi. Kadın erkek ilişkileri, evlilik, aldatma ve sadakat konularına odaklanan başarılı dizi Ruth Wilson’un ayrılmasından sonra, beşinci sezonda final yaparak ekranlara veda etti. Ruth Wilson, The Affair dizisindeki performansıyla Altın Küre ödülüne layık görülmüştü.
Hollywood Reporter’ın haberine göre 37 yaşındaki İngiliz oyuncunun ayrılma nedeni başlangıçta ücret düşüklüğü olarak görülse de Wilson aslında, soyunması gereken sahnelerin sıklığı konusunda dizi ekibiyle anlaşmazlıklar yaşadı. Oyuncunun, dizide canlandırdığı karakterin bir yoga inziva grubundayken, agresif bir seks sahnesini çekmeye zorlandığı, oyuncunun bunu tecavüz olarak adlandırarak yapmayı reddettiği bildirildi.
Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinden şikayet eden oyuncunun, kadın ve erkek karakterlerden beklenen çıplaklık seviyesinin de eşit olmadığını söyleyerek, “Neden beni daha fazla çıplak görmek istiyorsunuz da onu değil?” dediği öğrenildi.
Haberde, Wilson’un kaygılarını dile getirdiği ancak görmezden gelindiği ve ‘zor biri’ olarak etiketlendiği de belirtildi.
Wilson, dizinin ilk sezonunun başladığı 2014 yılında Mail On Sunday gazetesine verdiği röportajda, pek çok çıplaklık gerektiren sahnenin kendisini gerçek hayatta cinsellikten soğuttuğunu söylemişti.
Dizinin yaratıcısı ve yapımcısı Sarah Treem’in, oyuncunun çıplaklık konusundaki kaygılarına karşı duyarsız kaldığı, sette Wilson’a “Herkes seni bekliyor” ve “Güzel görünüyorsun” diyerek çıplaklık gerektiren sahnelere davet ettiği belirtildi.
Treem, bu sözleri asla sarf etmediğini söyleyerek kendini savundu ve kendisinin bir feminist olduğunu söyledi. Treem ayrıca, oyuncunun kendini rahatsız hissettiği sahnelerin montajda atıldığını, yayınlanmadan önce son halinin Wilson’a gösterildiğini öne sürdü.
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