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Ruth Wilson’ın The Affair dizisinden ayrılmasının sebebi sevişme sahneleriymiş

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Affair dizisinin başrol oyuncularından biri olan Ruth Wilson, dizinin dördüncü sezonundan sonra sürpriz bir şekilde diziden ayrılma kararı almıştı. Ruth Wilson yaptığı bir açıklamayla diziden ayrılma sebebi olarak sevişme sahnelerini gösterdi.

Ruth Wilson’ın The Affair dizisinden ayrılmasının sebebi sevişme sahneleriymiş

The Affair'in başrol oyuncusu Ruth Wilson, diziden sürpriz bir şekilde ayrılmasının nedenini ‘gereksiz çıplak sahneler’ olarak gösterdi. Kadın erkek ilişkileri, evlilik, aldatma ve sadakat konularına odaklanan başarılı dizi Ruth Wilson’un ayrılmasından sonra, beşinci sezonda final yaparak ekranlara veda etti. Ruth Wilson, The Affair dizisindeki performansıyla Altın Küre ödülüne layık görülmüştü.

ÇIPLAK SAHNELER RAHATSIZLIK YARATTI

Hollywood Reporter’ın haberine göre 37 yaşındaki İngiliz oyuncunun ayrılma nedeni başlangıçta ücret düşüklüğü olarak görülse de Wilson aslında, soyunması gereken sahnelerin sıklığı konusunda dizi ekibiyle anlaşmazlıklar yaşadı. Oyuncunun, dizide canlandırdığı karakterin bir yoga inziva grubundayken, agresif bir seks sahnesini çekmeye zorlandığı, oyuncunun bunu tecavüz olarak adlandırarak yapmayı reddettiği bildirildi.

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Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinden şikayet eden oyuncunun, kadın ve erkek karakterlerden beklenen çıplaklık seviyesinin de eşit olmadığını söyleyerek, “Neden beni daha fazla çıplak görmek istiyorsunuz da onu değil?” dediği öğrenildi.

Haberde, Wilson’un kaygılarını dile getirdiği ancak görmezden gelindiği ve ‘zor biri’ olarak etiketlendiği de belirtildi.

"DİZİ CİNSELLİKTEN SOĞUTTU"

Wilson, dizinin ilk sezonunun başladığı 2014 yılında Mail On Sunday gazetesine verdiği röportajda, pek çok çıplaklık gerektiren sahnenin kendisini gerçek hayatta cinsellikten soğuttuğunu söylemişti.

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YAPIMCIDAN İTİRAZ

Dizinin yaratıcısı ve yapımcısı Sarah Treem’in, oyuncunun çıplaklık konusundaki kaygılarına karşı duyarsız kaldığı, sette Wilson’a “Herkes seni bekliyor” ve “Güzel görünüyorsun” diyerek çıplaklık gerektiren sahnelere davet ettiği belirtildi.

Treem, bu sözleri asla sarf etmediğini söyleyerek kendini savundu ve kendisinin bir feminist olduğunu söyledi. Treem ayrıca, oyuncunun kendini rahatsız hissettiği sahnelerin montajda atıldığını, yayınlanmadan önce son halinin Wilson’a gösterildiğini öne sürdü.


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Anahtar Kelimeler:
Ruth Wilson The Affair

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal olsun bakışa bakarmısın, bizde olsa tam tersi olur yemin ederim...
Yalancıya nasılsa bir şey yapmıyorlar.
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