Ruth Wilson, Oslo görüşmelerinin anlatılacağı filmde

Ruth Wilson, HBO’nun yeni filmi Oslo’da başrolü Andrew Scott’la paylaşacak. Usta yönetmen Steven Spielberg'ün yürütücü yapımcı olarak görev alacağı Oslo filmi, 1993 Oslo Barış Anlaşmaları'nı konu edinecek. Yönetmen koltuğuna ise Bartlett Sher geçecek.
The Affairs’den tartışmalı bir şekilde ayrılan Ruth Wilson, şu sıralar yine bir HBO yapımı His Dark Materials dizisinin başrolünü üstleniyor. Sherlock dizisinin kötü adamı Moriarty olarak ün salan başarılı aktör Adrew Scott de Wilson’la aynı dizide rol alıyor.
Ruth Wilson filmde Norveç Dışişleri Bakanı Mona Juul'u canlandıracak. Andrew Scott ise Juul'un kocası Norveçli sosyolog Terje Rød-Larsen'a hayat verecek.
Oslo'nun yardımcı oyuncuları arasında Filistin Kurtuluş Örgütü Maliye Bakanı Ahmed Qurie rolüyle Salim Dau; Qurie'nin ortağı Hassan Asfour rolüyle Waleed Zuaiter; İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Uri Savir rolüyle Jeff Wilbusch; İsrailli ekonomi profesörü olan Yair Hirschfield rolüyle Dov Glickman; Rotem Keinan, Itzik Cohen, Tobias Zilliacus, Sasson Gabai gibi isimler yer alıyor.
Oslo Barış Anlaşması, Geçici Yönetim Düzenleme İlkelerinin Bildirgesi olarak da biliniyor. 1993 yılında yayınlanan bu bildirge Filistin ile İsrail'in arasındaki ilişkiyi düzenleme amacı güdüyordu. İsrail ve Filistin temsilcileri, bu sayede ilk kez yüz yüze anlaşma amacıyla bir görüşme yaptı. Görüşmelerin, iki ülke arasındaki çatışmaları sonlandırabileceği düşünülüyordu. Ancak tarihte bu durum düşünüldüğü gibi ilerlemedi. İsrail'in hareketleri sonucunda Filistin anlaşmayı feshettiğini duyurdu.
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