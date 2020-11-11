Ruth Wilson, Oslo görüşmelerinin anlatılacağı filmde

The Affairs’den tartışmalı bir şekilde ayrılan Ruth Wilson, şu sıralar yine bir HBO yapımı His Dark Materials dizisinin başrolünü üstleniyor. Sherlock dizisinin kötü adamı Moriarty olarak ün salan başarılı aktör Adrew Scott de Wilson’la aynı dizide rol alıyor.

OSLO FİLM KONUSU

Oslo Barış Anlaşması, Geçici Yönetim Düzenleme İlkelerinin Bildirgesi olarak da biliniyor. 1993 yılında yayınlanan bu bildirge Filistin ile İsrail'in arasındaki ilişkiyi düzenleme amacı güdüyordu. İsrail ve Filistin temsilcileri, bu sayede ilk kez yüz yüze anlaşma amacıyla bir görüşme yaptı. Görüşmelerin, iki ülke arasındaki çatışmaları sonlandırabileceği düşünülüyordu. Ancak tarihte bu durum düşünüldüğü gibi ilerlemedi. İsrail'in hareketleri sonucunda Filistin anlaşmayı feshettiğini duyurdu.



