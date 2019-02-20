Rutin kalp kontrollerini önemseyin

Dünya genelinde kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin, tüm ölümlerin %30’unu oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda kişiler bu konuda çok dikkatli davranmalılar.
KONTROLLER HAYAT KURTARIYOR
Hiçbir sağlık sorununuz olmasa bile rutin kontrollerinizi yaptırdığınız zaman pek çok kalp hastalığında erken teşhis ve hızlı tedavi şansı yakalayabilirsiniz.
Kalp hastalıkları doğuştan itibaren var olabilirler. Ancak her hastalığın kendini kolay kolay göstermediği unutulmamalı. Bu nedenle rutin kalp kontrollerinin doğumdan itibaren yapılması gerekli. Özellikle doğuştan gelen bir kalp hastalığı varsa bu hastalığın bulunması için kontrollerin yapılması çok önemli.
Doğuştan gelişen kalp hastalıklarının yanı sıra sonradan ortaya çıkan kalp hastalıklarının fark edilmesinde ve ani bir kalp krizinin engellenmesinde kontrollerin büyük önemi var.
RİSK GRUBUNDAYSANIZ DİKKAT EDİN
Kalp hastalıklarını tetikleyen sağlık problemleri olan kişilerin özellikle rutin kontroller konusunda dikkatli olmalıdırlar. Sigara içen, kolesterol sorunu olan, ailesinde kalp rahatsızlığı geçmişi bulunan, şeker ya da yüksek tansiyon rahatsızlıkları bulunan, sağlıklı beslenmeyen, obezite sorunu yaşayan ve hareketsiz yaşam süren kişiler, ilerleyen dönemlerde diğer insanlardan daha fazla kalp hastalığına yakalanma riskine sahiptir.
Stresli bir yaşam da kalp hastalıklarının tetiklenmesine neden olabilir. Bu durumlardan en az bir tanesini yaşayanların mutlaka rutin kontrollere önem vermesi gerekmektedir.
BÜYÜK DEĞİŞİMLERDE KONTROLLERİ AKSATMAYIN!
Vücutta ciddi değişimlere neden olan hamilelik öncesinde yapılması gereken rutin kontrollerden birisi de kalp kontrolüdür. Bu kontrolün yapılmasının amacı; hamilelikte ilaç kullanımının bebeğe zarar verecek olması ve bu nedenle de anne adayının da tedavi edilmesine engel oluşturmasıdır.
Aynı zamanda kalp problemi olan bayanlar hamileliğin ilerleyen dönemlerinde hem annenin hem de anne karnındaki bebeğin yaşamını tehdit edecek sorunlarla karşılaşabilirler.
Yoğun stres altına girilecek dönemlerde de kontrollerin yapılması oldukça mühimdir. Taşınmak, yeni bir iş, ülke değiştirme, önemli bir sınava hazırlanma gibi kişinin farkında olmadan stres yaşayabileceği durumlar da mutlaka kalp kontrolleri aksatılmamalıdır.
Spor yapma kararı veren kişilerin hangi yaşta olurlarsa olsunlar mutlaka kalp kontrolü yaptırması gerekir. Spora bağlı olarak ani kalp krizi riskini ortadan kaldırmak için mutlaka doktor kontrolünden geçmelisiniz.
Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
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