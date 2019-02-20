Rutin kalp kontrollerini önemseyin

Dünya genelinde kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin, tüm ölümlerin %30’unu oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda kişiler bu konuda çok dikkatli davranmalılar.

KONTROLLER HAYAT KURTARIYOR

Hiçbir sağlık sorununuz olmasa bile rutin kontrollerinizi yaptırdığınız zaman pek çok kalp hastalığında erken teşhis ve hızlı tedavi şansı yakalayabilirsiniz.

Kalp hastalıkları doğuştan itibaren var olabilirler. Ancak her hastalığın kendini kolay kolay göstermediği unutulmamalı. Bu nedenle rutin kalp kontrollerinin doğumdan itibaren yapılması gerekli. Özellikle doğuştan gelen bir kalp hastalığı varsa bu hastalığın bulunması için kontrollerin yapılması çok önemli.

Doğuştan gelişen kalp hastalıklarının yanı sıra sonradan ortaya çıkan kalp hastalıklarının fark edilmesinde ve ani bir kalp krizinin engellenmesinde kontrollerin büyük önemi var.

RİSK GRUBUNDAYSANIZ DİKKAT EDİN

Kalp hastalıklarını tetikleyen sağlık problemleri olan kişilerin özellikle rutin kontroller konusunda dikkatli olmalıdırlar. Sigara içen, kolesterol sorunu olan, ailesinde kalp rahatsızlığı geçmişi bulunan, şeker ya da yüksek tansiyon rahatsızlıkları bulunan, sağlıklı beslenmeyen, obezite sorunu yaşayan ve hareketsiz yaşam süren kişiler, ilerleyen dönemlerde diğer insanlardan daha fazla kalp hastalığına yakalanma riskine sahiptir.