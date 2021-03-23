Ruud Gullit: Türkiye sakin kalırsa inanılmaz bir takım

2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri’ndeki Türkiye – Hollanda maçı öncesinde beIN SPORTS Türkiye’ye konuşan Ruud Gullit çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE SAKİN KALIRSA İNANILMAZ BİR TAKIM"

Özel röportajda konuşan Ruud Gullit Türkiye Milli Takımı’na dair, “Avrupa’da oynayan oyuncuları çok önemli. Güney Kore ve Japonya'daki Dünya Kupası'nda etkileyici bir iş çıkardılar. Zannedersem üçüncü sırada bitirdiler. Türk futbolundaki ve milli takımındaki en büyük problem tutkuları. Aşırı tutkulular. Bazen böyle olduklarında akıllarını kaybedebiliyorlar, eğer ki daha sakin kalabilirlerse ve kafalarını daha çok kullanabilirlerse inanılmaz bir takım olabilirler” şeklinde konuştu.

"KATAR'DA OLMAK İSTİYORUZ"

Hollanda’nın Türkiye karşısındaki şansına da değinen Gullit, “Tabii ki Hollanda'nın elemeleri geçerek Dünya Kupası'na katılmasını umuyorum. Bizim için en önemli şey bu. Şu an için iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Fakat gerçekten iyi olduğumuzu göstermek için kendimizi göstermeliyiz. Avrupa Şampiyonası elemelerini geçtik ve bu yaz bu turnuvayı yaşayacağız. Katar'da da olmak istiyoruz” dedi.