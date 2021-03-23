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Ruud Gullit: Türkiye sakin kalırsa inanılmaz bir takım

23.03.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nın Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki oynayacağı Hollanda maçı öncesinde efsane isimlerden Ruud Gullit çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ruud Gullit: Türkiye sakin kalırsa inanılmaz bir takım

2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri’ndeki Türkiye – Hollanda maçı öncesinde beIN SPORTS Türkiye’ye konuşan Ruud Gullit çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE SAKİN KALIRSA İNANILMAZ BİR TAKIM"

Özel röportajda konuşan Ruud Gullit Türkiye Milli Takımı’na dair, “Avrupa’da oynayan oyuncuları çok önemli. Güney Kore ve Japonya'daki Dünya Kupası'nda etkileyici bir iş çıkardılar. Zannedersem üçüncü sırada bitirdiler. Türk futbolundaki ve milli takımındaki en büyük problem tutkuları. Aşırı tutkulular. Bazen böyle olduklarında akıllarını kaybedebiliyorlar, eğer ki daha sakin kalabilirlerse ve kafalarını daha çok kullanabilirlerse inanılmaz bir takım olabilirler” şeklinde konuştu.

"KATAR'DA OLMAK İSTİYORUZ"

Hollanda’nın Türkiye karşısındaki şansına da değinen Gullit, “Tabii ki Hollanda'nın elemeleri geçerek Dünya Kupası'na katılmasını umuyorum. Bizim için en önemli şey bu. Şu an için iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Fakat gerçekten iyi olduğumuzu göstermek için kendimizi göstermeliyiz. Avrupa Şampiyonası elemelerini geçtik ve bu yaz bu turnuvayı yaşayacağız. Katar'da da olmak istiyoruz” dedi.

"EN İYİLERİ İLK DEFA KATAR'DA İZLEYECEĞİZ"

En iyi oyuncuların ilk defa en iyi yerlerde oynamasını izleyeceğiz. Haziran ayında oynanan normal Dünya Kupalarından sonra oyuncuların sakatlandığını görüyorduk, bu yıl da ne kadar çok sayıda sakatlığın olduğunu görüyoruz. Liverpool'a bakın, kaç tane sakat oyuncuları var?

Van Dijk, Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek. Katar'da ise turnuva Aralık'ta herkesin fit bir durumda olduğu zamanda oynanacak. Katar’da çok iyi bir hava var ve stadyumlar gerçekten muhteşem.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gazla çalışıyorlar diyor. teşekkürler bizi biz yapan o iman gücümüz herseyimiz bu güç çok şükür

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