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Rüya ve uyku hakkında çok az bilinen 5 gerçek!

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YAŞAM  | 03.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Uyku ve rüya aynı şeyler gibi gelebilir fakat şimdi öğreneceğiniz bilgilerden sonra her şey değişecek! Bakın uykusuz gecelerin, gördüğünüz rüyaların gerçekte anlamı ne...

Rüya ve uyku hakkında çok az bilinen 5 gerçek!

Uyumak sadece bir ihtiyaç değil çoğu kişi için hobi neredeyse. Hafta içi erkenden uyur, hafta sonu ise gece geç saatlere kadar oturabilirsiniz. Ancak bu eylemi her gün yapsanız da gerçekte tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz değil mi? Şimdi öğreneceğiniz 5 farklı bilgi ile muhtemelen büyük aydınlanma yaşayacak, çoğu maddede kendinizi bulacaksınız...

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Rüyanızda gördüğünüz yabancılar aslında yabancı değil!

Her ne kadar rüyalarınızda karşılaştığınız insanlar yabancı gibi görünse de, aslında hepsini daha önce gördünüz. Bunu biliyoruz çünkü beyniniz tamamen yeni yüzleri sıfırdan yaratma gücüne sahip değil.

Muhtemelen hatırlamıyor olsanız bile sokakta yanınızdan geçen birini bile bilinçaltı depoya kaldırıyor. Siz o kişiyi hatırlayamıyorsunuz çünkü beynin bu gereksiz bilgiden derhal kurtuluyor. Ancak, hafıza bilinçaltınıza yapışıyor. Beyniniz günün tüm bilgilerini işlerken, “yabancı” rüyanıza girebilir.

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Rüya görmek kadar uykunun kalitesi de çok önemli!

8 saat kesintisiz uyuyup, sabah uyandığınızda kendinizi yorgun hissettiğiniz oluyor mu? Birkaç saat uyumuş olabilirsiniz, ancak uykunuz sürekli bozulursa ertesi sabah rahat hissetmezsiniz. Doğal uyku ritmi dört aşamadan oluşur: uykuya dalma, hafif uyku, derin uyku ve REM uykusu. Bu aşamalar bozulursa, çok iyi uyumazsınız.

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Renkli rüyalar siyah beyaza karşı...

Bugüne kadar hiç rüyanızı siyah beyaz gördüğünüz oldu mu? Bunu büyük ihtimalle bilmiyorsunuz ama insanların yüzde 12'si rüyalarını siyah ve beyaz renkte görüyor. Televizyonlar renkli ekrana geçmeden önce bu oran yüzde 75'ti. Bu da günlük olarak gördüğümüz görüntülerin hayallerimizi deneyimleme biçimimizi nasıl etkilediğini gösteriyor.

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Tüm gece uykuya dalamadığınızı düşünüyorsanız...

Bazı geceler saatler geçse de bir türlü uykuya dalamadığınız olmuştur. Her saate baktığınızda daha da canınız sıkılabilir, vakit geçtikçe sabah nasıl dinç uyanacağınızı düşünürsünüz. Siz bu konuda bir haberimiz var: Aslında tüm gece ayık değilsiniz! Sadece hafif uyku modundasınız demektir. Bu "hafif uyku modunda" hala çevreden gelen sesleri duyabilir, başka şeyler düşünebilir hatta bazı kokuları bile alabilirsiniz. Her ne kadar da bir türlü uykuya dalamıyor gibi gelseniz de aslında beyniniz o sırada uyku moduna geçiyor ve siz fark etmeden dinleniyor.

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Günde 8 saat uyku yeterli mi değil mi?

Günde 8 saat uykunun yetişkin bir insan için ne kadar yeterli olduğunu o kadar çok görmüş, duymuş ya da okumuşsunuzdur ki bu bilginin doğru olup olmadığını bile artık sorgulamıyorsunuzdur. Aslında her kişinin bünyesi farklılık gösterdiği için uyku saati de o şekilde değişiyor.

Bir kişi sadece beş saatlik uykuda mükemmel bir şekilde dinlenmiş olsa da, dokuz saat boyunca uyuyan bir insan sabah uyandığında kendini daha yorgun hissedebilir.

Uyku uzmanı Neil Stanley, üç ile on bir saat arasında her şeyin mümkün olduğunu söylüyor. Bu yüzden, sizden bekleneni almanız için kendinizi daha fazla uyumaya zorlamayın ya da daha az uyuduğunuz için stres olmayın. Vücudunuzu dinlediğinizde, kendi mükemmel ritminizi bulacaksınız.

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