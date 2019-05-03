Rüya ve uyku hakkında çok az bilinen 5 gerçek!

Uyumak sadece bir ihtiyaç değil çoğu kişi için hobi neredeyse. Hafta içi erkenden uyur, hafta sonu ise gece geç saatlere kadar oturabilirsiniz. Ancak bu eylemi her gün yapsanız da gerçekte tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz değil mi? Şimdi öğreneceğiniz 5 farklı bilgi ile muhtemelen büyük aydınlanma yaşayacak, çoğu maddede kendinizi bulacaksınız...

Rüyanızda gördüğünüz yabancılar aslında yabancı değil!

Her ne kadar rüyalarınızda karşılaştığınız insanlar yabancı gibi görünse de, aslında hepsini daha önce gördünüz. Bunu biliyoruz çünkü beyniniz tamamen yeni yüzleri sıfırdan yaratma gücüne sahip değil.

Muhtemelen hatırlamıyor olsanız bile sokakta yanınızdan geçen birini bile bilinçaltı depoya kaldırıyor. Siz o kişiyi hatırlayamıyorsunuz çünkü beynin bu gereksiz bilgiden derhal kurtuluyor. Ancak, hafıza bilinçaltınıza yapışıyor. Beyniniz günün tüm bilgilerini işlerken, “yabancı” rüyanıza girebilir.

Rüya görmek kadar uykunun kalitesi de çok önemli!

8 saat kesintisiz uyuyup, sabah uyandığınızda kendinizi yorgun hissettiğiniz oluyor mu? Birkaç saat uyumuş olabilirsiniz, ancak uykunuz sürekli bozulursa ertesi sabah rahat hissetmezsiniz. Doğal uyku ritmi dört aşamadan oluşur: uykuya dalma, hafif uyku, derin uyku ve REM uykusu. Bu aşamalar bozulursa, çok iyi uyumazsınız.