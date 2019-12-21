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Rüyasında öldüğünü gördü, mezarını kendi yaptı

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Muğla'da mermer ustası Engin Çintimur (35), rüyasında öldüğünü görünce, etkilenip kendi mezarını yaptı. Mezar taşına adını ve soyadını yazarak fotoğrafını yapıştıran Çintimur, toprakla doldurduğu kabrini her gün suladıktan sonra dua okuyor.

Merkez Menteşe ilçesindeki sanayi sitesinde 10 yıldır mermer ustalığı yapan Engin Çintimur, 16 Aralık gecesi rüyasında öldüğünü gördü. Gömüldüğü mezarı da gören Çintimur, rüyasından etkilenerek 2 gün boyunca mezarını tasarlayıp, çizdi, ardından yaptı. 1,5 ton ağırlığındaki mermer mezarı iş yerinin önüne koyan usta, mezar taşına 'Emin oğlu Engin Çintimur' yazdı. Çintimur, kendi kabrini her gün sabah suluyor, ardından da dua okuyor. İş yerine gelen müşteriler, mezardaki fotoğrafını görüp ardından Çintimur'un yüzüne bakınca şaşırıyor. Çintimur, rüyasını ve etkisini şöyle anlattı:

"Rüyamda beni toprağa gömmeye götürdüklerinde gördüğüm mezarın aynısını yaptım. Çünkü rüyanın etkisinde kaldım. Gördüğüm mezarı çizdikten sonra kesimini gerçekleştirdim. Mezarın güzel olduğunu düşünüyorum. İş yerime gelen müşteriler, mezarın başında Fatiha suresini okuyor. Bundan dolayı mezarımı kaldırmayacağım. Kimi arkadaşlarımın tepkisini aldım. Birkaç gün alay konusu oldu. Ancak gelip geçerken dua okuyup, öyle gidiyorlar."

Sanayi esnafından Okan Şenli ise, "Esprili buldum. Mezar taşına gülen fotoğrafını yapıştırmış. Ahirete gülerek gitmiş" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla engin çintimur mezar Rüya

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
etkilendiysen içinede gir mal oğlu mal yaptırmakla olmaz senin aldığın oksijene yazık
Allah akıl fikir versin
mesleğini bırak
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