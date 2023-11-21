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Rüzgâr nasıl yazılır? Rüzgâr mı rüzgar mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

19.11.2023 18:53 | Son Güncelleme:
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Türkçede bulunan sözcükleri dil kurallarına uygun bir şekilde yazmak ve telaffuz etmek son derece önemli bir konudur. Kişiler, yaşamın pek çok noktasında kendini etkili bir biçimde ifade edebilmek için sözcükleri kullanır. Cümlelerin oluşmasını sağlayan kelimelerin yanlış yazımı, anlamsız cümlelerin oluşmasına sebep olur. Anlam bozulmalarını önlemek ve etkili bir iletişim kurmak için doğru yazım biçimleri öğrenilmelidir. Yazımında sıklıkla hata yapılan sözcüklerden biri Rüzgâr sözcüğüdür.

Türk Dili, tarih boyunca etkileşim içinde olduğu ülkelerin dillerinden sözcükleri kendi bünyesine almış ve bu sayede çok zengin bir dil haline gelmiştir. Durum böyle olunca günlük yaşamda karşılaşılan bazı sözcüklerin yazılışları dahil anlamı bile bilinemiyor. Bunlardan biri de rüzgâr sözcüğüdür. Bu sözcüğün çok fazla kullanılmasına rağmen yazı dilinde hatalar yapıldığı görülür. Doğru şekilde yazılmayan sözcüklerin, yanlış telaffuz edildiği de görülebilir. Türkçeyi doğru kullanmak isteyen bireyler, Türk Dil Kurumunun internet sitesinde bulunan sözlükten kelimelerin doğru yazım şekillerini öğrenirler. TDK sayesinde rüzgâr gibi yazımında tereddüt yaşanan tüm kelimelerin doğru yazım şekilleri hakkında bilgiye ulaşmak mümkündür.

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Rüzgâr nasıl yazılır?

Rüzgâr TDK sözlüklerinde ‘Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti, yel, bad ve Rüzgâr çizelgesinde hızı 17-21 deniz mili olan ve kuvveti 5 ile gösterilen esinti’ anlamlarında kullanılır. Rüzgâr sözcüğü çok fazla hatalı yazılan sözcüklerin arasında yer alır. Rüzgâr sözcüğü dilimize Farsçadan geçen bir sözcük olduğu için kelimenin ağız yapısına uyması amacıyla şapkalı a kullanımı görülür. Bu kullanım biçimi TDK tarafından doğru olarak kabul edilir. Buna göre rüzgâr yazımı /â/ sesiyle olmalıdır. Sözcüğün şapkasız ‘a’ ile yazımı, yazım hatası olarak değerlendirilir.

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Rüzgâr mı rüzgar mı?

Türkçe, özellikle yakın coğrafyalardaki dillerle olan etkileşimi sebebiyle pek çok yeni sözcüğü bünyesine katarak Türkçeleştirmiştir. Bu sözcükler geçmişten günümüze halk arasında da sıklıkla kullanılır. Yabancı dillerden dilimize geçen ve Türkçe ağız yapısına uygun olmayan bu tür sözcüklerin yazımında ve telaffuzunda hatalar yapılabilir. Halk arasında doğru olarak kabul edilen, ancak yanlış yazılan birçok sözcük bulunur. Bunlardan bir tanesi de ‘rüzgâr’ sözcüğüdür.

Sözcüklerin yanlış kullanımı, günümüzde özellikle sosyal medyada kolayca yayılabilir ve doğru olarak kabul edilebilir. Bu durum ise büyük bir bilgi kirliliğine neden olabilir. Bu nedenle kafa karıştıran rüzgâr kelimesinin doğru yazılışı hakkında bilgi edinmek önemlidir. Buna göre rüzgâr yazımı ‘rüzgâr’ biçiminde doğru olarak kabul edilir. Rüzgâr doğru yazılışı ve yanlış kullanımları aşağıdaki gibidir.

  • Rüzgâr (Doğru kullanım)
  • Rüzgar (Yanlış kullanım)
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