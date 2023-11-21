Repertuvar nasıl yazılır? Repertuvar mı repertuar mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sözcüklerin yazımında ve telaffuz edilişinde çeşitli hatalar yapılır. Bu hatalar düzeltilmediği takdirde büyük bir bilgi kirliliği haline gelebilir. Dilimizde özellikle Arapça, Fransızca ve Farsça gibi dillerden alınan birçok sözcük bulunur. Bu tür yabancı kökenli sözcükler, Türkçe ses kurallarına aykırı olduğu için de doğru yazımı karıştırılmaktadır. Bununla birlikte Türkçe kelimelerin anlamlarının bilinmemesi de yazım yanlışlarına sebep olabilir. Bu noktada Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan sözlükler ve online çevrimiçi yazım kılavuzları devreye girer.

Repertuvar nasıl yazılır?

Repertuvar sözcüğü isim yapılı Fransızca kökenli bir sözcüktür. Yaşamı pek çok noktasında terim olarak kullanılır. Günlük yaşamın belli alanlarında oldukça fazla kullanılan kelimelerden biridir. Repertuvar TDK anlamı; ‘bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi, bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı rollerin listesi, birikim, dağarcık’ olarak değerlendirilir. Dilimize diğer dillerden geçen sözcüklerin yazımında hatalar yapılması çok sık görülen bir durumdur. Bunun nedeni ses kurallarının aykırı olmasıdır. Repertuvar sözcüğünün doğru yazımı biçimi ''repertuvar'' biçiminde olmalıdır.

Repertuvar mı repertuar mı?

Doğru repertuvar yazımı "repertuvar" olarak belirlenmiştir. Pek çok yerde repertuar şeklinde yazıldığı görülür. Ancak sözcüğün ‘repertuar’ biçimindeki yazımı yanlıştır. Sözcüklerin yanlış kullanımlarının yaygın hale gelmesi bilgi kirliliğine sebep olur. Aynı zamanda yazıların kalitesini olumsuz etkiler. Bu nedenle kullanılacak her kelimenin doğru yazımını bilmek son derece önemlidir. Bu sözcüğü doğru kullanmak isteyenler için repertuvar doğru yazılışı ve yanlış yazılışı: