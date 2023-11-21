EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Prosedür nasıl yazılır? Prosedür mü prosödür mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Prosedür nasıl yazılır? Prosedür mü prosödür mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

19.11.2023 18:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yer alan pek çok yabancı kökenli, Türkçeleşmiş kelime mevcuttur. Yabancı kökenli kelimelerden biri olan prosedür sözcüğü Türkçede yerleşik şekilde sıklıkla kullanılmaktadır. Buna göre günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan önemli sözlükler arasında yer aldığını söylemek mümkündür. Kelimenin yabancı kökenli olması sebebiyle yanlış yazımı çok fazla görülen bir kelime olarak da öne çıkıyor. Peki, prosedür nasıl yazılır?

Birçok insan gündelik hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerin doğru yazılışları konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Türkçe, binlerce kelime sayısı ile birlikte en zengin diller arasında yer alır. Bu sözcükler arasında da pek çok sözcük grupları bulunur. Kelime ve kelime gruplarının çeşitliliği kullanım hatalarını beraberinde getirebilir. Prosedür sözcüğü gündelik hayatı pek çok noktasında sıklıkla kullanılır. Ancak, yine de yazılışı ve telaffuz edilişi bakımından sıklıkla yanlış yazılan kelimeler içerisinde prosedür sözcüğü başta gelir. Yabancı kökenli sözcükler özellikle Türkçe ağız yapısına aykırı olması nedeniyle yanlış telaffuz edilip, yazılmaktadır. Türkçede yer alan herhangi bir dil konusu ile ilgili en yetkili kurum olan Türk Dil Kurumu devreye girer.

Minibüs nasıl yazılır? Minibüs nasıl yazılır?

Prosedür nasıl yazılır?

Prosedür kelimesi dilimize Fransızcadan geçen yabancı kökenli bir sözcüktür. Kelimenin kullanımı zamanla yaygın hale gelerek, gündelik hayatta bile sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. İfade ettiği anlam doğrultusunda amacına uygun şekilde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Prosedür TDK anlamı ‘İşlem ya da yöntem’ olarak ele alınmakta ve öne çıkmaktadır. Bu kelime hem yazılışı hem de telaffuz edilişi bakımından çok fazla hata yapıldığı için nasıl yazıldığı merak edilen sözcükler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda TDK kurallarına uygun şekilde doğru yazılışı ‘Prosedür’ şeklinde olduğunu söylemek gerekir.

Mekân nasıl yazılır? Mekân nasıl yazılır?

Prosedür mü prosödür mü?

Türkçe ağız yapısının aşina olmadığı bu tür kelimeler hatalı bir biçimde söylenebilir ve buna bağlı olarak yazımında da hata yapılabilir. Bu sebeple prosedür yazımı sıklıkla aratılan sözcükler arasında yer alır. Halk arasında hatalı kullanımın yaygınlaşması, bu tür sözcüklerin sorgulanmasındaki faktörlerden biridir. Türk Dil Kurumunun yayımladığı kılavuzlara göre prosedür doğru yazılışı ‘prosedür’ şeklinde yazılması gerekir.

Maraş dondurması nasıl yazılır? Maraş dondurması nasıl yazılır?

Günün Önemli Manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...
ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır prosedür ne demek tdk
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olacak

Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olacak

Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay

Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay

Gram altın için kritik uyarı! Uzman isim tarih verdi: "Ona göre hazırlığınızı yapın"

Gram altın için kritik uyarı! Uzman isim tarih verdi: "Ona göre hazırlığınızı yapın"

Seda Sayan ablası Nursel Sayan'a estetik yaptırdı! Son halini gören şoke oldu

Seda Sayan ablası Nursel Sayan'a estetik yaptırdı! Son halini gören şoke oldu

'Şu anda kritik saatlerdeyiz' deyip duyurdu: 'İsrail yeşil ışık yaktı'

'Şu anda kritik saatlerdeyiz' deyip duyurdu: 'İsrail yeşil ışık yaktı'

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

14 yaşındaki öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

14 yaşındaki öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.