Prosedür nasıl yazılır? Prosedür mü prosödür mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birçok insan gündelik hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerin doğru yazılışları konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Türkçe, binlerce kelime sayısı ile birlikte en zengin diller arasında yer alır. Bu sözcükler arasında da pek çok sözcük grupları bulunur. Kelime ve kelime gruplarının çeşitliliği kullanım hatalarını beraberinde getirebilir. Prosedür sözcüğü gündelik hayatı pek çok noktasında sıklıkla kullanılır. Ancak, yine de yazılışı ve telaffuz edilişi bakımından sıklıkla yanlış yazılan kelimeler içerisinde prosedür sözcüğü başta gelir. Yabancı kökenli sözcükler özellikle Türkçe ağız yapısına aykırı olması nedeniyle yanlış telaffuz edilip, yazılmaktadır. Türkçede yer alan herhangi bir dil konusu ile ilgili en yetkili kurum olan Türk Dil Kurumu devreye girer.

Prosedür nasıl yazılır?

Prosedür kelimesi dilimize Fransızcadan geçen yabancı kökenli bir sözcüktür. Kelimenin kullanımı zamanla yaygın hale gelerek, gündelik hayatta bile sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. İfade ettiği anlam doğrultusunda amacına uygun şekilde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Prosedür TDK anlamı ‘İşlem ya da yöntem’ olarak ele alınmakta ve öne çıkmaktadır. Bu kelime hem yazılışı hem de telaffuz edilişi bakımından çok fazla hata yapıldığı için nasıl yazıldığı merak edilen sözcükler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda TDK kurallarına uygun şekilde doğru yazılışı ‘Prosedür’ şeklinde olduğunu söylemek gerekir.

Prosedür mü prosödür mü?

Türkçe ağız yapısının aşina olmadığı bu tür kelimeler hatalı bir biçimde söylenebilir ve buna bağlı olarak yazımında da hata yapılabilir. Bu sebeple prosedür yazımı sıklıkla aratılan sözcükler arasında yer alır. Halk arasında hatalı kullanımın yaygınlaşması, bu tür sözcüklerin sorgulanmasındaki faktörlerden biridir. Türk Dil Kurumunun yayımladığı kılavuzlara göre prosedür doğru yazılışı ‘prosedür’ şeklinde yazılması gerekir.