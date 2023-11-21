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Psikiyatri nasıl yazılır? Psikiyatri mi pisikiyatri mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

19.11.2023 18:50 | Son Güncelleme:
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Dilimize Fransızcadan geçmiş olan psikiyatri kelimesi ''psiko'' ve ''atri'' sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelir. Latincede psiko ruh ve bilinç anlamı taşırken, atri de bilim anlamına gelir. Türkçeleştirilirken ruh bilimi olarak çevrilen bu sözcük, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde literatüre girmiştir. Bu bilim dalında uzman olan kişilere ise psikiyatrist denir. Yabancı kökenli olmasından kaynaklı yazılışı sıklıkla merak edilen bir kelimedir. Peki, psikiyatri nasıl yazılır?

Pek çok insan gündelik hayatta duyduğu ve kullandığı sözcüklerin doğru yazılışları konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Türkçe, binlerce sözcük sayısı ile beraber en zengin diller arasında bulunur. Kelimelerin çok fazla olması ile birlikte dilimize yabancı dillerden geçen kelimeler başta olmak kullanım hataları sıklıkla görülür. Psikiyatri sözcüğü sıklıkla kullanılır. Ancak, yine de söylenişi ve yazılışı bakımından sıklıkla hata yapılan sözcükler arasında psikiyatri sözcüğü başta gelir. Yabancı dillerden gelen sözcükler özellikle Türkçe ağız yapısını bozması sebebiyle hatalı telaffuz edilip yazılmaktadır.

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Psikiyatri nasıl yazılır?

Psikiyatri sözcüğü dilimize Fransızcadan geçen yabancı kökenli bir sözcüktür. Kelimenin kullanımı literatüre girmesiyle birlikte günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Pskiyatri TDK anlamı "Düşünme, anlama, kavrama, karar verme, önlem alma, insanlarla ilişki kurma vb. yeteneklerdeki eksikliklerin veya bozuklukların tanı ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık dalı; ruh hekimliği" olarak ele alınmakta ve öne çıkmaktadır. Bu sözcük halk arasında hem yazılışı hem de söylenişi açısından çok fazla hata yapıldığı için nasıl yazıldığı merak edilen sözcükler arasında başta geliyor.

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Psikiyatri mi pisikiyatri mi?

Türkçe dil kurallarına aykırı olan bu tür sözcükler yanlış bir biçimde söylenebilir ve buna bağlı olarak yazımında da yanlışlık yapılabilir. Kelimenin yabancı kökenli olması nedeniyle pskiyatri yazımı sıklıkla araştırılan sözcükler arasında görülür. Kişiler arasında hatalı kullanımın yaygınlaşması, bu tür kelimelerin yazılışlarının sorgulanmasındaki faktörlerden biridir. Türk Dil Kurumunun yayımladığı sözlüklere göre psikiyatri doğru yazılışı:

  • Psikiyatri (Doğru kullanım)
  • Pisikiyatri (Hatalı kullanım)
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