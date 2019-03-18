Rüzgarın yönünü hesaba katmayan Bulgar polisi, protestocular yerine kendilerine gaz sıktı

Olay, başkent Sofya'da parlamento önünde gerçekleştirilen hükümet karşıtı protesto sırasında yaşandı.
Eylemcileri dağıtmak isteyen bir polis kalabalığa doğru biber gazı sıktı. Ancak rüzgarın yönünü hesaba katmayınca, gaz bütün polisleri etkiledi.
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