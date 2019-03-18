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Rüzgarın yönünü hesaba katmayan Bulgar polisi, protestocular yerine kendilerine gaz sıktı

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.03.2019 23:20 | Son Güncelleme

Bulgaristan'daki bir eylemi dağıtmak isteyen polisler rüzgarı hesaba katmayınca sıktıkları biber gazından kendileri etkilendi.

Olay, başkent Sofya'da parlamento önünde gerçekleştirilen hükümet karşıtı protesto sırasında yaşandı.

Eylemcileri dağıtmak isteyen bir polis kalabalığa doğru biber gazı sıktı. Ancak rüzgarın yönünü hesaba katmayınca, gaz bütün polisleri etkiledi.

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Anahtar Kelimeler:
biber gazı Bulgaristan

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