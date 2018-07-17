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Ryan Babel Beşiktaş'ı çıldırttı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

Hollandalı futbolcu için Flamengo'yla 8 milyon Euro'ya el sıkışan Beşiktaş'ın planı, Babel'den gelen son dakika golüyle bozuldu! 31 yaşındaki futbolcunun 3 milyon Euro'luk maaşa anlaştığı halde Brezilya ekibinden 4 milyon Euro istemesi sonrasında Flamengo transferi askıya aldı.

Ryan Babel Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş'ta görev yaptığı 1,5 sezonda ortaya koyduğu etkili görüntüyle dikkat çeken Ryan Babel'e, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo talip olmuştu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu için gelen talep üzerine Brezilya temsilcisiyle görüşmelere başlayan Beşiktaş Yönetimi, ilk gelen 2 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti. Yoğun pazarlıkların ardından Flamengo'nun fiyatı 8 milyon Euro'ya çıkarmasının ardından Flamengo'yla el sıkışan Kara Kartal'a bu transfer konusunda Babel'den son dakika golü geldiği ortaya çıktı.

Menajerinin yönlendirmesi...

Beşiktaş'tan yıllık 2.1 milyon Euro kazanan ve Flamengo'yla seneliği 3 milyon Euro'dan 3 yıllık ön anlaşma sağlayan Babel'in, son olarak menajeri Winnie Haatrecht'in yönlendirmesi sonrasında fiyatı 4 milyon Euro'ya yükselttiği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Babel'in istediği rakama olumsuz yanıt veren Flamengo'nun, transferi askıya aldığı kaydedildi. Bir anda 8 milyon Euro'luk muhtemel gelirden olan Siyah-Beyazlı yönetimin, bu konuda Babel'e oldukça kızgın olduğu belirtildi.

Boşa çıkarsa imza parası...

Kara Kartal'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Babel'in menajerinin, transferin istedikleri maaşa gerçekleşmemesi halinde yeni sezonda da oyuncusunu Beşiktaş'ta tutup kontratının bitmesi sonrasında Hollandalı'yı bedelsiz olarak götürmeyi planladığı konuşuluyor. Winnie Haatrecht'in bu formülle hem oyuncusuna ekstra olarak imza parası hem de kendisine daha yüksek komisyon ücreti almayı planladığı öğrenildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş ryan babel

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