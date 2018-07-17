Ryan Babel Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş'ta görev yaptığı 1,5 sezonda ortaya koyduğu etkili görüntüyle dikkat çeken Ryan Babel'e, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo talip olmuştu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu için gelen talep üzerine Brezilya temsilcisiyle görüşmelere başlayan Beşiktaş Yönetimi, ilk gelen 2 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti. Yoğun pazarlıkların ardından Flamengo'nun fiyatı 8 milyon Euro'ya çıkarmasının ardından Flamengo'yla el sıkışan Kara Kartal'a bu transfer konusunda Babel'den son dakika golü geldiği ortaya çıktı.

Menajerinin yönlendirmesi...

Beşiktaş'tan yıllık 2.1 milyon Euro kazanan ve Flamengo'yla seneliği 3 milyon Euro'dan 3 yıllık ön anlaşma sağlayan Babel'in, son olarak menajeri Winnie Haatrecht'in yönlendirmesi sonrasında fiyatı 4 milyon Euro'ya yükselttiği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Babel'in istediği rakama olumsuz yanıt veren Flamengo'nun, transferi askıya aldığı kaydedildi. Bir anda 8 milyon Euro'luk muhtemel gelirden olan Siyah-Beyazlı yönetimin, bu konuda Babel'e oldukça kızgın olduğu belirtildi.