Ryan Babel'den tepki: Mahkemeye vereceğim

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, "seks partisine katıldığı" yönünde haber yapan Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar'ı mahkemeye vereceğini açıkladı.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Babel, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade ederek; mahkeme sonucunda kazanılacak olası tutarın hayır kurumlarına bağışlanacağını ifade etti.

BABEL'İN INSTAGRAM PAYLAŞIMI

Gazetecilik kendi değerleri olan bir meslektir!

Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'de haberlerin %90'ı dedikodulara dayanıyor ve okuyucuyu yanlış şekilde yönlendirmek için hikayeler uyduruluyor.

Geçmiş yıllarda; sözleşmemle, yaptığım müzakerelerle veya eski kulüplerimle gerçekleştirdiğim görüşmelerle ilgili olsun, hakkımda yapılan çok sayıda yanlış haberi birçok kez kabul ettim.

Ama kabul etmeyeceğim şey, karakterime yapılan hakarettir!

Nevzat Dindar, sen gerçeklere dayandırmadığın uydurma hikayelerinle gazetecilik mesleği için bir utanç kaynağısın. Bu kabul edilemez bir durum ve asla tolere edilmeyecek.

Böylesi birini bünyesinde bulunduran Milliyet Spor'a ve kendisini gazeteci olarak adlandıran Nevzat Dindar'a karşı gerekli tüm yasal prosedürü başlatacağım.

Kazanılacak herhangi bir maddi tazminat hayır kurumlarına bağışlanacak.

Umarım bu, Türkiye'de mesleklerini bu şekilde yapan tüm gazeteciler için bir örnek olur.



