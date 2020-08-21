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Ryan Babel, Fatih Terim'i şoke etti! İşte nedeni...

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.08.2020 17:44 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen isimlerin başında gelen Hollandalı yıldız Ryan Babel, beklediği teklifleri alamamıştı. Takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayan tecrübeli isim antrenmanlardaki performansıyla herkesi şaşırttı.

Ryan Babel, Fatih Terim'i şoke etti! İşte nedeni...

Ajax'ın geri gönderdiği Babel'i satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifi alamadı. Hollandalı yıldız da yeni sezon hazırlıklarına başladı. 33 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'i idmanlarda en çok şaşırtan isim oldu.

Sabah'ın haberine göre; Çift kale maçlara golleriyle damgasını vuran Babel'in pandemi sürecinde bireysel olarak çok iyi çalıştığı ortaya çıktı. Babel'in bu formunu koruması halinde satılmayacağı ve takımda kalacağı öğrenildi. 4-3-3 sistemini benimseyen Terim, yeni sezona hücum hattında Emre-Falcao-Babel üçlüsüyle başlayabilir.

FATİH TERİM YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Tecrübeli çalıştırıcı, Ryan Babel'den aşırı memnun olması nedeniyle yönetimle masaya oturdu. Satış listesinde bulunan Hollandalı oyuncunun listeden çıkartılarak satılmaması gerektiğini söyleyen Terim, önümüzdeki sezon Ryan Babel'den faydalanmak istediğini bizzat yönetime iletti.


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