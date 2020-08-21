Ryan Babel, Fatih Terim'i şoke etti! İşte nedeni...

Ajax'ın geri gönderdiği Babel'i satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifi alamadı. Hollandalı yıldız da yeni sezon hazırlıklarına başladı. 33 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'i idmanlarda en çok şaşırtan isim oldu.
Sabah'ın haberine göre; Çift kale maçlara golleriyle damgasını vuran Babel'in pandemi sürecinde bireysel olarak çok iyi çalıştığı ortaya çıktı. Babel'in bu formunu koruması halinde satılmayacağı ve takımda kalacağı öğrenildi. 4-3-3 sistemini benimseyen Terim, yeni sezona hücum hattında Emre-Falcao-Babel üçlüsüyle başlayabilir.
Tecrübeli çalıştırıcı, Ryan Babel'den aşırı memnun olması nedeniyle yönetimle masaya oturdu. Satış listesinde bulunan Hollandalı oyuncunun listeden çıkartılarak satılmaması gerektiğini söyleyen Terim, önümüzdeki sezon Ryan Babel'den faydalanmak istediğini bizzat yönetime iletti.
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