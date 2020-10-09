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Ryan Babel: Geçmişi değiştiremem

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.10.2020 19:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, milli takım kampında konuştu.

Ryan Babel: Geçmişi değiştiremem

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, milli takım kampında konuştu ve eleştirilere de cevap verdi.

Geçen sezon Ajax'taki kısa dönemine değinen Babel, "Son maçında ne kadar iyi oynadıysan, o kadar iyisindir. Eğer son maçın iyi değilse, 10 maç iyi olsan da bir şey yapamazsın. Hollanda'da futbol böyle analiz ediliyor. Şu anda futboldaki fotoğraf bu. Geçen sezon Ajax'ta işler benim için iyi gitmedi, maalesef olmadı. Kısa bir dönemdi ve yarım sezon bile oynayamadım. Sonra bu üzerime yapıştı ve artık sanırım böyle değerlendirileceğim. Ancak tekrar kendimi gösterdiğimde, garip şeyler olmasını beklemiyorum." dedi.

"MAALESEF GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEM"

Eleştirilere aldırmadığını belirten tecrübeli isim, "İnsanların ağzına konuşacak şey verdiğinde her şeyi söylüyorlar. Ben sadece kendime odaklanmalıyım. Maalesef geçmişi değiştiremem. Şu anda iyiyim, tekrar eski formuma dönüş yolundayım ve kendime güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın EURO 2020 kadrosunda olacağını da belirten Babel, "EURO 2020'de olacağına inanıyorum, neden olmayayım ki? Eğer gerçekten hak edersem, orada olacağım, endişem yok." dedi.

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