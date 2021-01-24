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Ryan Babel: Geri döndüm

24.01.2021 18:29 | Son Güncelleme:
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Ryan Babel: Geri döndüm

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Galatasaray'a Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Ryan Babel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Malatyaspor'un tamamen defansif bir futbol oynadığını ifade eden Babel, "Çok defansif oynayan bir Malatya takımı vardı. Çok iyi kapattılar. Çok boşluk vermediler. Gol anında bir boşluk buldum ve şut çektim. O şekilde bir gol oldu" dedi.

Çok zor bir dönemden geçerek bu günlere geldiğinin altını çizen Babel, "Çok zor haftalar geçirdim. Şanssız bir dönemdi. Sivas maçından sonra kendimi toparlamıştım. Çıkıştaydım. Korona ve sonra sırt-bel rahatsızlığım oldu. Şanssız haftalardı. Kendimi daha iyi hissediyorum artık" şeklinde konuştu.

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