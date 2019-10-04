SPOR

Ryan Babel Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.10.2019 14:57 | Son Güncelleme

Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

Ryan Babel Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 10 Ekim'de Kuzey İrlanda ve 13 Ekim'de Belarus ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Ronald Koeman, Galatasaray'ın 32 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i de kadroya aldı.

Kadroda şu isimler bulunuyor:

Kale: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord)

Defans: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Inter)

Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marsilya), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax).

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
İngilizler G.Saray'ın yıldızı için kampanya başlattı!İngilizler G.Saray'ın yıldızı için kampanya başlattı!
Galatasaray'da Falcao şoku! Kadroda yokGalatasaray'da Falcao şoku! Kadroda yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ryan babel hollanda milli takımı

En Çok Okunan Haberler

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Süper Lig özetlerinin yayıncısı belli oldu!

Süper Lig özetlerinin yayıncısı belli oldu!

Rakibinden Beşiktaş'a olay gönderme!

Rakibinden Beşiktaş'a olay gönderme!

Abdullah Avcı maç sonu patladı! Olay sözler

Abdullah Avcı maç sonu patladı! Olay sözler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Pinkhead mahluğu kraliyetten torpilli zaar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ryan Babel Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

Babel'e milli müjde

West Ham United taraftarı Christian Luyindama için kampanya başlattı

İngilizler G.Saray'ın yıldızı için kampanya başlattı!

Galatasaray'da Falcao şoku! Kadroda yok

Galatasaray'da Falcao şoku! Kadroda yok

Yıldız isimden flaş ayrılık itirafı!

Yıldız isimden flaş ayrılık itirafı!

Ahmet Çakar: Falcao adım adım hayal kırıklığına doğru ilerliyor

Falcao için şok sözler! "Hayal kırıklığı"

Ryan Babel, Instagram hesabını kapattı

Ryan Babel'den flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.